Twitter буде маркувати облікові записи ботів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

Таким чином, Twitter хоче зробити свою соцмережу більш комфортною для користувачів.

Користувачі зможуть побачити Бот-акаунти, які повідомляють про стихійні лиха або надають інформацію про найближчий пункт вакцинації від COVID.

"Коли ці облікові записи повідомляють вам, що вони автоматизовані, ви краще зрозумієте їх призначення при взаємодії з ними", - заявили в компанії.

Функція дозволить відрізняти "хороші" боти від спаму. На сторінках профілю Бот-акаунтів з'явиться відповідна відмітка, також вона буде і на повідомленнях.

На даний момент функцію тестує обмежена кількість користувачів за спеціальним запрошенням.