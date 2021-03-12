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Легалізація грального бізнесу в Україні: які надходження очікують отримати в бюджет

Автор: Уляна Безпалько

Голова Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий оцінює потенціал грального ринку в 6-7 млрд гривень надходжень до бюджету за рік. При цьому поки складно точно спрогнозувати нинішню ситуацію на гральному ринку.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації".

"На лютий ми ставили план 70,2 млн гривень надходжень від ліцензій. На 25 лютого цей план був виконаний, тобто в державний бюджет ми завели таку суму грошей. На наступний місяць у мене стоїть план 150 млн гривень, враховуючи нинішню ситуацію він реальний. Більш детально прогнозувати далі зараз складно", - розповів Рудий.

За його словами, зацікавленість бізнесу в легалізації дуже велика. З лютого в Україні видали ліцензії чотирьом компаніям - "Спейсікс" (володіє брендом "Космолот"), "Геймдев", "Фьорст Елемент" і "Паріматч". Перші три отримали дозвіл на організацію онлайн-казино. "Паріматч" отримає дві ліцензії - і на онлайн-казино, і на букмекерську діяльність.

"Представники ринку, які отримали ліцензії на діяльність в інтернеті, вже анонсують: ми будемо легальні, ми краще, ніж ті, хто працює нелегально, тому що ми платимо податки, ми стали суб'єктами закону і готові нести відповідальність у разі порушень. І для потенційного споживача це хороший чинник вибору", - пояснив Рудий.

Нагадаємо, минулого літа Верховна рада легалізувала гральний бізнес.

У лютому 2021 року в Україні видали першу ліцензію для онлайн-казино.

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