Легалізація азартних ігор і продаж землі підірвали рейтинг Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

Соціологи назвали основні причини падіння рейтингу президента

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського знизився. Про це свідчать опубліковані результати загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування також виявило й основні причини падіння рейтингу президента. В результаті дослідження з'ясувалося, що найбільшу недовіру українців викликають впровадження ринку землі та легалізація азартних ігор.

Примітно, що якщо "земельний" проект закону прийнятий в першому читанні, то проект закону про легалізацію азартних ігор ще навіть не розглядався Верховною радою (всього було подано 8 ідентичних законопроектів).

З питання азартних ігор суспільство не має одностайної думки, але більша частина людей проти азартних ігор - 49,3%, за - 37,6%. При цьому недавнє опитування, спеціально присвячене легалізації грального бізнесу та проведене соціологічною групою "Рейтинг", показало, що проти легалізації ще більше людей - 58%. Проте влада за ініціативою особисто президента, все одно намагається прийняти відповідний закон.

По ринку землі думка громадян України була відома і раніше, але тепер дослідження виявило реальний рівень несприйняття продажу землі сільгосппризначення - 57,9% проти.

"Виходячи з цього, цілком зрозуміло, на що розраховує влада, особливо якщо врахувати, що в серпні 50,5% опитаних вважали, що Україна в цілому йде у вірному напрямку, то в листопаді - 35,9%. За такий короткий термін це дуже велике падіння, і саме азартні ігри і ринок землі зіграли в цьому дуже істотну роль. Скажімо так: якби влада не намагалася пропхати такі непопулярні рішення, то і результати опитування були б зовсім іншими. Все це говорить про високий непрофесіоналізм людей, які приймають рішення", - вважає голова експертної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

Також дослідження "ДемІніціатив" говорить про те, що в серпні лише 24,9% вважали, що відсутність у представників влади досвіду в політиці і держменеджменті це мінус, тепер таких стало 40,8%. Тобто люди хочуть бачити професіоналів біля керма, а не дилетантів.

Як наслідок, дії Зеленського, який виступає ініціатором земельної реформи та легалізації азартних ігор, у серпні сприймалися негативно 3,5% українців, а тепер - 8,2%.

"Якщо Зеленський не зупинить легалізацію азартних ігор та запровадження ринку землі в тому вигляді, як воно було проголосовано в першому читанні, президента чекає катастрофічне падіння рейтингу до кінця цього року, а також все це разом спровокує народні хвилювання. Причому азартні ігри і земля - це дві найбільш потужні бомби, які вибухнуть в будь-який момент", - вважає Кушнірук.