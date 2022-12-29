RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Леброн поднялся в топ-10 гвардейцев регулярного чемпионата НБА

Фото: Леброн Джеймс всегда сосредоточен на игре (sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорцив

Культовый форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продолжил переписывать историю Национальной баскетбольной ассоциации. Он вошел в десятку игроков с наибольшим количеством матчей регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram НБА.

Выездной поединок против "Майами" стал особенным для 37-летней звезды калифорнийцев. Теперь он провел 1393 игр в регулярных чемпионатах ассоциации.

Джеймс обошел Тима Данкана (1392 матча) и вышел на чистое десятое место в списке гвардейцев. Следующая цель Леброна – чемпион НБА-2011 с "Далласом" Джейсон Терри (1410 игр). Рекордсменом по количеству поединков в регулярном чемпионате остается Роберт Пэриш. Четырехкратный чемпион ассоциации сыграл 1611 матчей за "Голден Стэйт", "Бостон", "Шарлотт" и "Чикаго".

Джеймс перебрался в "Лейкерс" в июле 2018-го. В нынешнем сезоне он провел 27 поединков, набирая в среднем 27.8 очков, 8 подборов, 6.6 передач, 1.1 перехватов. В сезоне 2019/20 двукратный олимпийский чемпион привел калифорнийцев к 17-му титулу НБА.

Ранее Леброн Джеймс выступал за "Кливленд" (дважды – 2003-2010 и 2014-2018 гг.) и "Майами" (2010-2014 гг.). Чемпионские титулы он завоевал с обоими коллективами (2012, 2013, 2016), а также по 4 раза был признан MVP финала НБА и Самым ценным игроком регулярного чемпионата.

К слову, форвард "Нью-Орлеана" Уильямсон благодаря соло со слэм-данком возглавил ежедневную подборку НБА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАЛеброн ДжеймсБаскетбол