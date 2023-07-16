Леброн неожиданно сменил игровой номер: какие цифры выбрал лидер "Лейкерс"

38-летний форвард сменил игровой номер до старта сезона 2023/24 НБА. Живая легенда ассоциации завершил выступления с "шестеркой" на спине.

Джеймс выступал под 6-м номером в составе "Майами Хит" в 2011-2014 гг. и в майке "Лейкерс" с 2022 года. В прошлом году НБА вывела из обращения 6-й номер для всех команд ассоциации в честь Билла Расселла. Впрочем, владельцы "шестерок" получили возможность продолжать выступления с номером легенды.

Теперь Леброн снова будет выступать под 23-м номером. Еще один культовый номер, под которым всю карьеру провел Майкл Джордан, не станет для лидера "Лейкерс" новым. Он играл с ним в составе "Кливленда" и на первом этапе карьеры в Лос-Анджелесе.

Зимой Джеймс стал самым результативным баскетболистом всех времен, побив рекорд Абдулла-Джаббара. Исторический бросок Леброна прервал матч на специальную церемонию. Джеймса с достижением поздравила семья и сам бывший рекордсмен.

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец Огайо, выступал в школе Сент-Винсент – Сент-Мэри родного Акрона. На драфте НБА-2003 выбран "Кливлендом" под 1-м номером и ныне признан одним из сильнейших баскетболистов в истории.

Под эгидой ассоциации дебютировал в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард был чемпионом НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. В составе сборной США Леброн триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). Широкие бизнес-интересы Джеймса могут распространиться на покупку франшизы в Лас-Вегасе.