RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Леброн Джеймс уклав рекордний для НБА контракт із "Лейкерс"

Фото: Леброн Джеймс у міжсезоння-2022 (twitter.com/KingJames)
Автор: Антон Федорців

Культовий форвард Національної баскетбольної асоціації Леброн Джеймс продовжив співпрацю з "Лос-Анджелес Лейкерс" на новий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

37-річний баскетболіст продовжить висупи в складі каліфорнійців. Віце-президент "Лейкерс" Роб Пелінка підтвердив підписання нового контракту з "Акронським молотом" без розголошення деталей угоди.

За даними інсайдера Шамса Чаранії, Джеймс поставив підпис під контрактом на 2 роки. Форвард отримав від "Лос-Анджелеса" максимальний контракт – на 97,1 млн доларів, який може зрости до 111 мільйонів у разі підвищення стелі зарплат у НБА.

Джеймс перебрався до "Лейкерс" у липні 2018-го. У минулому сезоні він провів 56 матчів (усі в старті), набираючи в середньому 30,3 очок, 8,2 підборів, 6,2 передач, 1,3 перехоплень і 1,1 блок-шот. У сезоні 2019/20 дворазовий олімпійський чемпіон привів каліфорнійців до 17-го титулу НБА.

Раніше Леброн Джеймс захищав кольори "Клівленда" (двічі – 2003-2010 та 2014-2018 рр.) та "Маямі" (2010-2014 рр.). Чемпіонські титули він здобував із обома командами (2012, 2013, 2016) та по 4 рази був визнаний MVP фіналу НБА та Найціннішим гравцем регулярного чемпіонату асоціації.

Напередодні "Лос-Анджелес Лейкерс" анонсував виведення з обігу 16-го номера. Вшанування іспанця Пау Газоля відбудеться на спеціальній церемонії у березні 2023 року.

До слова, екс-форвард "Лейкерс" Медведенко продав чемпіонські перстні НБА для допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАЛеброн ДжеймсБаскетбол