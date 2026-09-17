Ле Пен выступила против дальнейшей финансовой помощи Украине от Франции

По словам Ле Пен, нынешняя ситуация с государственными финансами требует от французских властей принимать решения о приоритетах. В качестве одного из примеров она привела расходы, связанные с поддержкой Украины.

"Я готова делать выбор", – заявила политик.

Какую помощь готовы сохранить

Ле Пен подчеркнула, что сокращение финансовой поддержки, по ее мнению, не должно означать прекращение помощи Украине в целом.

"Это не является враждебным шагом по отношению к Украине. Мы можем продолжать обучать их солдат и армию, а также поставлять им оборудование для обороны, но финансово мы больше не в состоянии этого делать. В конце концов, нельзя, с одной стороны, утверждать, что нет ни одного евро на индексацию пенсий, а с другой – находить миллиарды на европейские взносы", – сказала она.

Что Ле Пен сказала о Rafale

Отдельно кандидат в президенты Франции высказалась о предложении некоторых политиков направить французские истребители Rafale для защиты воздушного пространства Киева.

Ле Пен считает правильным решение президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от такого шага. По ее словам, отправка самолетов могла бы привести к непосредственному участию Франции в войне.

При этом она предложила провести "мирную конференцию для завершения этого конфликта", назвав войну "настоящей кровавой бойней", которая продолжается "дольше, чем Первая мировая война" и которую "необходимо прекратить".

Ле Пен заявила о намерении провести переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. К процессу она также хотела бы привлечь Германию, Польшу и Турцию.

"Я считаю, что историческая роль Франции заключается именно в том, чтобы создать условия для переговоров, которые откроют путь к миру, – так же, как мы это сделали в случае с Вьетнамом", – резюмировала она.