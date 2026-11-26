Ультраправая политик Марин Ле Пен намерена сократить поступления от Франции в бюджет ЕС и прекратить предоставлять средства Украине, если придет к власти. Франция и Германия стремятся решить проблему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Ле Пен угрожает ЕС

Марин Ле Пен обещает сократить вдвое чистый вклад страны в бюджет ЕС и прекратить финансирование Украины.

По словам приближенного к Ле Пен лица, она также дала понять, что может отказаться ратифицировать бюджетное соглашение ЕС.

Что можно сделать

Париж и Берлин стремятся оградить следующий семилетний бюджет Евросоюза, пишет FT.

Так, французское правительство требует выделить 35 миллиардов евро дополнительных субсидий для сельского хозяйства в бюджете ЕС с 2028 года. Это выгодно Франции и усложнит Ле Пен возможность пересмотреть или отменить сделку.

Германия, сообщило издание, стремится закрепить будущее финансирование Украины в бюджетном законодательстве ЕС. Это гарантирует, что какая-либо дополнительная поддержка Киева не будет заблокирована вето со стороны Франции или какого-либо другого государства-члена.

По словам одного из должностных лиц, цель этого немецкого требования - сделать поддержку Украины "защищенной от Ле Пен".

FT подчеркивает, что Ле Пен сможет реализовать свои угрозы только тогда, когда ее "Национальное объединение" получит парламентское большинство.

Встреча лидеров ЕС

Лидеры Евросоюза встречаются в Брюсселе 26 и 27 ноября и проведут первое обсуждение бюджетных предложений. Чиновники стремятся достичь договоренности к концу 2026 года.

Затем государства-члены начнут переговоры с Европарламентом, который должен дать согласие на это соглашение и принять ряд законодательных актов.

Только после этого страны ЕС смогут приступить к процессу ратификации, который во многих государствах, в частности во Франции, предусматривает голосование в парламенте.

В конце февраля парламент Франции идет на каникулы, так что маловероятно, что процесс завершится вовремя для проведения ратификации до апрельских президентских выборов.