Ле Пен оскаржить рішення суду ЄС про штраф

Вона представила суду 655 документів
Лідер правої французької партії "Національне зібрання" Марін Ле Пен відкинула звинувачення у фіктивному працевлаштуванні помічника і збирається оскаржити рішення Суду ЄС.Про це вона написала в Twitter.
"Я надала суду 655 документів, що підтверджують роботу мого парламентського помічника. Суд відмовляється приймати їх до уваги під приводом того, що я повинна надати їх Європарламенту, який мене про це не просив. Я, звичайно, подам апеляцію", - написала Ле Пен.
J’ai versé au tribunal 655 pièces prouvant le travail de mon assistante parlementaire.— Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 19, 2018
Le tribunal refuse d’en tenir compte au motif que j’aurais dû les fournir au Parlement européen, qui ne me les a pas demandées.
Ubu roi !
Je fais un pourvoi bien sûr. MLP
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що суд Європейського Союзу зобов'язав Ле Пен повернути Європарламенту 300 тис. євро.