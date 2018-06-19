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Ле Пен оскаржить рішення суду ЄС про штраф

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 20:35
Фото: Марін Ле Пен (flickr.comEuropean Parliament)
Фото: Марін Ле Пен (flickr.comEuropean Parliament)

Вона представила суду 655 документів

Лідер правої французької партії "Національне зібрання" Марін Ле Пен відкинула звинувачення у фіктивному працевлаштуванні помічника і збирається оскаржити рішення Суду ЄС.Про це вона написала в Twitter.

"Я надала суду 655 документів, що підтверджують роботу мого парламентського помічника. Суд відмовляється приймати їх до уваги під приводом того, що я повинна надати їх Європарламенту, який мене про це не просив. Я, звичайно, подам апеляцію", - написала Ле Пен.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що суд Європейського Союзу зобов'язав Ле Пен повернути Європарламенту 300 тис. євро.

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Теги публікації: Евросоюз, штраф, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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