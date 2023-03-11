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Лазали по вагонам. Под Киевом от удара током погиб подросток, еще один пострадал

Фото: в Киевской области от удара током погиб подросток (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 марта, двое подростков в городе Вишневом, находящемся под Киевом, залезли на грузовые вагоны, из-за поражения током один парень погиб на месте, другой получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Киевской области Андрея Небитова.

"Правоохранители Бучанского управления полиции Киевской области установили, что двое парней залезли на грузовые вагоны", - сообщили в полиции.

По словам Небитова, в результате поражения током высоковольтной линии 13-летний подросток погиб на месте. Второго забрала скорая, пока его жизни ничего не угрожает.

"Обращаюсь к родителям: объясните детям об опасности, которую несут экстримальные развлечения! Берегите их жизнь и здоровье", - подчеркнул начальник полиции.

Напомним, в ноябре прошлого года из-за удара током на предприятии погиб 14-летний подросток.

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