Лазали по вагонам. Под Киевом от удара током погиб подросток, еще один пострадал

"Правоохранители Бучанского управления полиции Киевской области установили, что двое парней залезли на грузовые вагоны", - сообщили в полиции.

По словам Небитова, в результате поражения током высоковольтной линии 13-летний подросток погиб на месте. Второго забрала скорая, пока его жизни ничего не угрожает.

"Обращаюсь к родителям: объясните детям об опасности, которую несут экстримальные развлечения! Берегите их жизнь и здоровье", - подчеркнул начальник полиции.

Напомним, в ноябре прошлого года из-за удара током на предприятии погиб 14-летний подросток.

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