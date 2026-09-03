Лазер против роя дронов: Британия создает лазерную ПВО с учетом опыта Украины

Министерство обороны Великобритании запустило проект PANOPTES – разработку автономной лазерной системы противовоздушной обороны на бронетехнике для борьбы с роями дешевых дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
Проект PANOPTES был запущен 2 сентября 2026 года как первый этап многоступенчатого цикла разработки и закупки, который в перспективе может перерасти в полноценную программу вооружения.
Британское Минобороны напрямую связывает потребность в такой системе с опытом войны в Украине, где массовое применение дешевых дронов заставляет наземные подразделения рассредоточивать ресурсы противовоздушной обороны на более широкий спектр угроз.
Требования к системе предполагают полный цикл: обнаружение, сопровождение, идентификацию, принятие решения и поражение воздушных целей в автономном режиме прямо из боевой машины.
В качестве базовой цели определены дроны класса Class 1, в том числе единичные аппараты, а также одновременные и последовательные атаки, рассчитанные на перегрузку местной ПВО. Автономная функция имеет ключевое значение именно в сценарии дронового роя: когда несколько угроз появляются одновременно, оператор-человек становится узким местом для быстрой приоритизации целей.
Минобороны, прежде всего, заинтересовано в вариантах на основе лазерного оружия направленной энергии, хотя рассматривает и другие технологии. Преимущество лазера — количество возможных поражений ограничено не боекомплектом, а выработкой электроэнергии, тепловым режимом и техническим обслуживанием, что позволяет вести повторные атаки без дорогостоящих ракет.
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В основе PANOPTES лежит предварительная программа Land Laser Directed Energy Weapon Demonstrator. В июле 2024 года лазер производства Raytheon UK, установленный на бронемашину Wolfhound, поразил цели на полигоне Портон-Даун на расстоянии более одного километра.
В декабре 2024 года Минобороны подтвердило, что военнослужащие 16-го полка Королевской артиллерии впервые применили этот лазер на полигоне Rednor в центральном Уэльсе для слежки и уничтожения дрони. Это стало первым случаем использования британской армии высокоэнергетического лазера из бронированной машины против воздушных целей.
Испытания показали дальность свыше километра, возможность работы расчетом с двух человек и подготовку личного состава менее чем за две недели.
В отличие от демонстратора, PANOPTES ориентирован на создание интегрированной, пригодной к боевому применению системы, включая интеграцию на перспективную безэкипажную наземную платформу - это позволило бы приближать узлы противовоздушной обороны к передовым подразделениям, меньше рискуя личным составом.
Первый этап программы не предусматривает закупки готового оружия – участники должны доказать технологическую зрелость своих решений и предоставить обоснованные планы перехода к стадиям Minimum Viable Product и Minimum Deployable Capability.
Минобороны рассчитывает довести перспективные решения до практического применения менее чем за два года при условии дальнейших согласований. На первый этап выделено до 5 миллионов фунтов стерлингов на несколько контрактов, работы должны начаться в ноябре-декабре 2026 года.
В Минобороны отмечают, что лазер не заменит ракеты или артиллерию — погода, препятствия, прямая видимость и время удержания луча на цели ограничивают эффективность такого оружия, поэтому речь идет о дополнении многоуровневой ПВО. Главная ценность системы – возможность вести повторные поражения дешевых разведывательных и ударных дронов, сохраняя ракетный боекомплект для более сложных целей.
Сотрудничество Лондона и Киева в сфере беспилотных и высокоточных систем продолжает расширяться: ранее стало известно, что украинские военные впервые применили британские реактивные дроны Nyan для ударов в глубь территории России. Эти системы производства компании Callen-Lenz, дочерней структуры BAE Systems, используются в глубоких ударах уже более полугода.