Лайчак розповів про очікування від нормандської зустрічі

Голова ОБСЄ Мирослав Лайчак розраховує на конкретний результат зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Про це заявив голова ОБСЄ Мирослав Лайчак під час візиту в Станицю Луганську, повідомляють місцеві ЗМІ.

Лайчак зазначив, що хотів би "позитивної динаміки".

"У мене є очікування від зустрічі лідерів "нормандської четвірки" і я дійсно хотів би бачити план конкретних кроків, щоб ту позитивну динаміку, яка у нас є, щоб її зберегти і щоб іти далі", - зазначив він.

Також голова ОБСЄ заявив про безальтернативність мінських угод для досягнення миру в Україні.

"Тому що альтернативи виконанню мінських домовленостей немає, і якщо ми дійсно хочемо мир в Україні, тоді треба це виконувати. Щоб Україна була такою, як ми її визнаємо у міжнародно визнаних кордонах", - додав він.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов запевнив, що Володимир Зеленський на саміті "нормандської четвірки" в Парижі не піде на поступки президентові Росії Володимиру Путіну. На його думку, на саміті російська сторона буде робити все можливе, щоб Україна пішла на прямі відносини з окупованим Донбасом.