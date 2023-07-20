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У Лаврова наврали о вызове британского дипломата в МИД

Фото: у Лаврова наврали о вызове британского дипломата в МИД (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

МИД России заявил, что вызвал временного поверенного в делах Великобритании Тома Додда. Однако в Британии эту информацию опровергли и ответили, что встреча была запланирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ранее МИД РФ заявил, что якобы вызвал Додда для того, чтобы осудить поддержку его страной "террористических действий" со стороны Украины. Кроме этого, ему было сообщено, что отныне Россия обязала британских дипломатов "отчитываться" за свои поездки по территории страны.

Однако, как заявили в британском правительстве, Додд не был "вызван", а пошел на запланированную встречу, которую спросило посольство Великобритании.

"Это была запланированная встреча, проведенная по нашей просьбе, как часть стандартной дипломатической практики", - сказал представитель Управления иностранных дел, Содружества и развития Великобритании.

Также в Британии заявили, что рассматривают сообщения о вызове Додда как дезинформацию российского правительства. Официальные лица Великобритании не уточнили, почему ее посольство обратилось с просьбой о встрече.

Стоит отметить, что дипломатический скандал произошел после того, как Великобритания ввела новые санкции на многих граждан России за якобы их участие в ЧВК "Вагнера" или принудительную депортацию украинских детей.

Помощь Британии Украине

После полномасштабного вторжения россиян в Украину ряд союзников начали оказывать Киеву военную помощь.

При этом Великобритания является одним из основных союзников Украины. Она стала первой страной, согласившейся передать украинским защитникам современные западные танки, а также дальнобойные ракеты.

Несколько недель назад Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

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