Лавров заявив, що зернова угода не заважає Росії продовжувати війну проти України

За його словами, Росія, попри угоду, продовжить обстрілювати населені пункти України.

"Росія в рамках угоди щодо зерна не брала на себе зобов'язань, що заважають продовжувати "спеціальну військову операцію" і знищувати військову інфраструктуру", - підкреслив Лавров.

При цьому глава МЗС Росії стверджує, що зерновий термінал Одеси знаходиться на значній відстані від військових об'єктів, а ракетні удари нібито не перешкоджають експорту зерна.