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Лавров заявив, що зернова угода не заважає Росії продовжувати війну проти України

Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Зернова угода, яка була підписана в Стамбулі, не заважає Росії продовжувати війну проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За його словами, Росія, попри угоду, продовжить обстрілювати населені пункти України.

"Росія в рамках угоди щодо зерна не брала на себе зобов'язань, що заважають продовжувати "спеціальну військову операцію" і знищувати військову інфраструктуру", - підкреслив Лавров.

При цьому глава МЗС Росії стверджує, що зерновий термінал Одеси знаходиться на значній відстані від військових об'єктів, а ракетні удари нібито не перешкоджають експорту зерна.

Нагадаємо, що у Стамбулі 22 липня було підписано угоду для вивезення зерна з України.

Проте наступного дня, 23 липня, Росія вдарила ракетами по порту Одеси, де знаходилося зерно, яке готувалося на експорт.

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Російська ФедераціяВійна Росії проти УкраїниЛавров