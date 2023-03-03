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Лавров не сбежал. В ЕС увидели "небольшое улучшение" в дипломатии с РФ после встречи G20

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Пятница 03 марта 2023 15:07
Лавров не сбежал. В ЕС увидели "небольшое улучшение" в дипломатии с РФ после встречи G20 Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Евросоюзе заявили о "небольшом улучшении" в дипломатии с Россией после встречи министров иностранных дел стран G20, на которой присутствовал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров остался на месте, когда западные страны критиковали РФ, в отличие от последней встречи глав МИД G20 на Бали в 2022 году, когда он просто сбежал.

"По крайней мере, на этот раз он остался и послушал. Это небольшое улучшение, но оно важное. Я думаю, что это лучше, чем ничего", - сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он также отметил, что будет выступать против любых попыток выгнать Россию из G20, поскольку, по его словам, "мы должны продолжать говорить или по крайней мере слушать, если не говорить".

Напомним, министры иностранных дел стран G20 на саммите согласовали итоговое коммюнике без позиции в отношении Украины из-за претензий со стороны России и Китая.

Также отметим, что вчера госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину провел переговоры с Лавровым. Одной из тем обсуждений стала война РФ против Украины.

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Российская Федерация Жозеп Боррель Евросоюз Лавров
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