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Лавров про можливі санкції США, яких "раніше не було": все буває вперше

Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація відреагувала на погрози санкціями з боку США, які раніше вони планували б не вводити. За словами міністра закордонних справ Сергія Лаврова: "усе буває вперше".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

Як відзначив голова МЗС Росії, Кремль одразу відреагує, якщо США запровадять "пекельні санкції" через Україну.

За його словами, США, нібито, й раніше погрожували обмеженнями, які вони "планували б не вводити".

"Наші західні колеги просто абсолютно втратили культуру діалогу, дипломатичних переговорів, досягнення консенсусу, здатність креативно шукати баланс інтересів", - заявив Лавров.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що США планують ввести санкції проти Російської Федерації у разі прямої агресії проти України з її боку. За словами державного секретаря Ентоні Блінкена, йдеться саме про економічні заходи, від яких Штати в минулому відмовлялися.

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