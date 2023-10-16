Лавров посетит КНДР на фоне укрепления военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна, - СМИ

Лавров совершит официальный визит в Северную Корею 18-19 октября по приглашению министерства иностранных дел КНДР.

Издание отмечает, что две страны предпринимают шаги по укреплению военных связей на фоне сообщений по поводу их предполагаемой сделки по поставке оружия.

Предстоящий визит Лаврова состоится после редкого саммита между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и российским диктатором Владимиром Путиным 13 сентября.

Ожидается, что Лавров встретится со своим северокорейским коллегой Чхве Сон Хи, чтобы обсудить пути укрепления двустороннего сотрудничества, включая подготовку к возможному ответному визиту Путина в Пхеньян.

Южная Корея осуждает военные поставки КНДР в РФ

Ранее Лавров заявлял, что планирует посетить Пхеньян в октябре, чтобы обсудить дальнейшие меры по итогам саммита Путин-Ким.

В прошлом месяце Кремль заявил, что Путин принял предложение Кима посетить Северную Корею во время саммита, проходившего на российском космодроме Восточный.

Информация о визите Лаврова появилась всего через несколько дней после того, как Белый дом сообщил, что Пхеньян за последние недели доставил в Россию более 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами для использования во время войны в Украине.

Представитель министерства обороны Южной Кореи в понедельник подтвердил признаки недавней доставки Северной Кореей таких контейнеров в Россию морским транспортом, отметив, что их объем может составлять сотни тысяч артиллерийских снарядов.

Сеул осудил такие сообщения, заявив, что любая незаконная торговля оружием с Северной Кореей должна быть прекращена, поскольку это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН против ядерной и ракетной программ КНДР.

Что этому предшествовало

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

На днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России одну тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.