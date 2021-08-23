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Лавров вважає, що через "Північний потік-2" залежності Європи від російського газу не буде

Автор: Анна Полисученко

Залежності Європи від російського газу через "Північний потік-2" не буде. Це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Глава МЗС РФ також заявив, що довіра Росії до багатьох європейських партнерів у сфері енергетики серйозно підірвана. Лавров нагадав, що в травні 2019 року спеціально під проект газопроводу "Північний потік-2" в ЄС були прийняті поправки в газову директиву Третього енергопакету.

Нагадаємо, що Україна розраховує на заходи ЄС для протидії запуску "Північного потоку-2", про що заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Російська ФедераціяПівнічний потік-2