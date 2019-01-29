Лавров: Росія зробить все для підтримки Мадуро

Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Лавров назвав "цинічними" санкції США проти нафтової галузі Венесуели

Російська Федерація зробить все для підтримки режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зокрема, Лавров назвав "нелегітимними, протиправними і цинічними" санкції США проти нафтової галузі Венесуели.

"Ми разом з іншими відповідальними членами світового співтовариства будемо робити все, щоб підтримати законний уряд президента Мадуро у відстоюванні венесуельської конституції і тих методів врегулювання, які знаходяться в конституційному полі", - додав Лавров.

Нагадаємо, раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп не виключає можливість військової інтервенції до Венесуели. Грем зазначив, що Трампа цікавила його думка про можливість застосування військової сили у Венесуелі.

РБК-Україна писало, що в Адміністрації президента США вирішили ввести санкції щодо венесуельської нафтогазової компанії PDVSA. Санкції посилюють тиск на президента Мадуро.