Лавров пригрозив Україні у разі "військових провокацій"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва дасть "адекватну відповідь" на "будь-які військові провокації Києва проти Донбасу". Так він погрожував Україні, попередивши про дії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"На будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу буде дано адекватну відповідь", - сказав він.
За словами Лаврова, Захід нібито продовжує підтримувати мілітаристські устремління української влади.
"А та (Україна, - ред.), природно, сприймає таку підтримку як карт-бланш на проведення силової операції", - сказав міністр РФ.
Нагадаємо, Лавров заявляв, що основний раунд переговорів щодо "гарантій безпеки" в Європі розпочнеться відразу після завершення новорічних канікул. За його словами, Москва не хоче затягувати із цим.