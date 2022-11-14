СМИ сообщили о госпитализации Лаврова на Бали. Россия опровергает

Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили Associated Press, что российский дипломат лечится на курортном острове. Все отказались назвать свои имена, поскольку не уполномочены публично обсуждать этот вопрос.

Двое людей сказали, что Лавров лечился от болезни сердца. Официальные лица заявили, что его доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасаре.

Позиция МИД РФ

В то же время пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации Лаврова на Бали. "Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков", - написала она в своем Telegram-канале.