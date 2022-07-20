Лавров відповів, чи готова Росія розв'язати ядерну війну

"Ми були ініціаторами не однієї заяви - і російсько-американської, і постійних членів Ради безпеки ООН - про те, що в ядерній війні не може бути переможця і вона ніколи не може бути розв'язана. Це позиція Росії, на якій вона дуже твердо стоятиме", - сказав Лавров.

Погрози Росії

Зазначимо, у Росії неодноразово згадували про ядерну зброю. Так, спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Москва завдасть ядерного удару в разі відповіді.

При цьому вже колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін казав, що Росія нібито спроможна "знищити" країни НАТО за півгодини у разі ядерної війни.

Думка аналітиків

Варто зазначити, як стверджують в Інституті вивчення війни, президент РФ Володимир Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на окуповані Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, нібито у разі їх анексії він заявлятиме про "удар у відповідь".

Що кажуть на це в Україні

Нагадаємо, як раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник української розвідки Кирило Буданов, хоч у Москві неодноразово погрожували всьому світу ядерною зброєю, проте вони чітко розуміють, що це застосування просто прискорить розпад Російської Федерації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.