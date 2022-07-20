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Лавров відповів, чи готова Росія розв'язати ядерну війну

Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Ядерна війна нібито не може бути розв'язана Росією. Оскільки в ній не буде переможців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова в інтерв'ю RT.

"Ми були ініціаторами не однієї заяви - і російсько-американської, і постійних членів Ради безпеки ООН - про те, що в ядерній війні не може бути переможця і вона ніколи не може бути розв'язана. Це позиція Росії, на якій вона дуже твердо стоятиме", - сказав Лавров.

Погрози Росії

Зазначимо, у Росії неодноразово згадували про ядерну зброю. Так, спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Москва завдасть ядерного удару в разі відповіді.

При цьому вже колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін казав, що Росія нібито спроможна "знищити" країни НАТО за півгодини у разі ядерної війни.

Думка аналітиків

Варто зазначити, як стверджують в Інституті вивчення війни, президент РФ Володимир Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на окуповані Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, нібито у разі їх анексії він заявлятиме про "удар у відповідь".

Що кажуть на це в Україні

Нагадаємо, як раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник української розвідки Кирило Буданов, хоч у Москві неодноразово погрожували всьому світу ядерною зброєю, проте вони чітко розуміють, що це застосування просто прискорить розпад Російської Федерації.

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ЛавровЯдерна зброя