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Лавров про відносини Росії та ЄС: хорошими вони навряд чи будуть в осяжній перспективі

Автор: Максим Зайченко

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що відносини його країни з Європейським союзом навряд чи будуть хорошими в осяжному майбутньому. При цьому він каже, що Москва готова до діалогу.

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Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

"Хорошими вони (відносини, - ред.) навряд чи будуть в осяжній перспективі, хоча не з нашої вини, і ми завжди готові їх відновлювати, нормалізувалася, оздоровлювати на рівноправній і засадах взаємоповаги", - сказав Лавров в інтерв'ю журналістам російських радіостанцій.

Нагадаємо, раніше посли країн Європейського союзу погодили введення санкцій проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Санкції будуть введені проти низки фізичних осіб і однієї компанії.

Лавров у відповідь на це заявив, що Росія відповість дзеркально на санкції ЄС щодо Навального.

Крім цього, раніше Лавров заявив, що Росія взагалі може припинити спілкування з Євросоюзом, якщо європейські дипломати та надалі "не будуть виявляти взаємоповагу".

Прогноз погоди
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