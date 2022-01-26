Лавров звинуватив Захід у "підштовхуванні" України до провокацій проти РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що західні країни нібито підштовхують Україну до провокацій проти Російської Федерації. Зокрема, поставками зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости"

"Досить подивитися на проведення все більш провокаційних військових маневрів поблизу наших кордонів, на втягування в НАТОвську орбіту київського режиму, постачання йому летальної зброї та його підштовхування до здійснення прямих провокацій проти РФ", - додав Лавров.

За його словами, США та їхні європейські союзники подвоюють зусилля щодо стримування Росії.

Нагадаємо, минулого тижня Лавров заявив, що Росія нібито ніколи не погрожувала українському народу, і додав, що РФ "не збирається нападати на Україну".

Він також погрожував заходу "найсерйознішими наслідками" за ігнорування вимог Москви щодо так званих "гарантій безпеки", серед яких відмова від вступу України до НАТО.