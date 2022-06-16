Лавров звинуватив Захід: з Молдови намагаються зробити "другу Україну"

Західні країни нібито намагаються зробити з Молдови "другу Україну", налаштовуючи її проти Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова для НТВ.
"Звичайно, з Молдови явно намагаються зробити другу Україну. І такий споживчий підхід нинішнього молдавського керівництва вельми показовий. Коли заявляють: "Ось давайте, ми зараз в ЄС будемо вступати, потім подивимося, що нам там пообіцяють. Потім будемо вирішувати, чи залишатися нам в СНД. Ну і інші заяви", - зазначив він.
На його думку, Кишинів займається "вимаганням", вимагаючи знижки і відстрочки оплати за газ.
"Таке жебрацтво за великим рахунком, вимагання. "От якщо ви нам не зробите, то ми швидше підемо в Європу. А якщо зробите, то все одно підемо, але повільніше". Приблизно так я ці сигнали зчитую", - додав російський міністр.
Нагадаємо, раніше Лавров відповів на слова українського генерала Дмитра Марченка про те, що метою української армії може стати Керченський міст.
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