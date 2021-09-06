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Лавров звинуватив Україну у "війні проти російської мови": досягла масштабів лиха

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає, що Україна нібито веде війну проти російської мови. І вона вже досягла масштабів лиха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його зустріч з педагогічним співтовариством Санкт-Петербурга.

За його словами, в Україні нібито оголошена війна проти російської мови та російськомовної освіти.

"... в пряме грубе порушення Конституції України, в якій прямо записані гарантії російської мови, російськомовної та інших національних меншин. З цим боротися ... ми, звичайно, не будемо застосовувати силові методи, але закликати до відповідальності необхідно, і ми це робимо", - заявив Лавров.

Він також підкреслив, що російська сторона постійно інформує про факти дискримінації російської мови в Україні, в тому числі, офіс високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки.

"Дискримінація російської мови в Україні досягла вже масштабів лиха. Тому що коли кілька років були прийняті закони про освіту, про державну мову, було записано, що з вересня 2020 року можна викладати мовами меншин тільки в початковій школі...", - додав Лавров і поскаржився, що під тиском Україна зробила виняток тільки для мов країн Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що російська мова не є власністю Росії, а мовне питання в Україні - це суто політичне питання.

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Лавров