Лавров звинуватив Україну в спробах "втягнути Росію в силові дії"

Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив заяву про Україну. Звинуватив її в спробах "втягнути Росію в силові дії".
Про це він заявив в ефірі російського телеканалу, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
Коментуючи ситуацію в Україні, він заявив: "Видно спроби створити провокаційну ситуацію, викликати відповідь ополчення і втягнути Росію".
За його словами, заяви Києва про те, що мінські угоди зруйнують Україну, далекі від істини, вони створювалися, щоб ніби-то зберегти територіальну цілісність країни.
"Мінські угоди були створені внаслідок сімнадцятигодинних переговорів рівно для того, щоб зберегти територіальну цілісність України", - заявив Лавров.
Російські війська черговий раз починають накопичуватися біля кордонів України. Через це стривожені чиновники в США і Європі, писало видання Washington Post.
У США і ЄС почали фіксувати переміщення військ після завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2021" (пройшли з 10 по 15 вересня на 14 полігонах в обох країнах).
Українська армія готова до оборони та відбиття атак противника, раніше заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Збройні сили України можуть протистояти як повномасштабному вторгненню, так і спробам захоплення об'єктів критичної інфраструктури.