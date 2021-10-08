Лавров звинуватив США у намірах "посварити Росію та ЄС" у газовому питанні

"Це не приховують США, вони прямо говорять, що співпраця з Росією суперечить інтересам енергобезпеки Європи. Вони хочуть нас прямо посварити в цій сфері. Знизити нашу взаємозалежність", - сказав Лавров.

За його словами Європа залежить на 35% від російського газу.

"Але ж ми теж залежимо значною мірою від тих, хто цей газ купує", - додав глава МЗС Росії.