Лавров сподівається, що війна проти України завершиться мирною угодою

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сподівається, що війна проти України завершиться підписанням мирної угоди. За його словами, це мають всеосяжні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"І завершиться (війна, - ред.), я сподіваюся, підписанням всеосяжних документів з тих питань, про які я згадав: питання безпеки, нейтральний статус України за гарантій її безпеки", - зазначив Лавров.

За його словами, Москва нібито готова шукати гарантії безпеки, погоджувати їх для України, Європи та для себе. Він також наголосив, що від Києва вимагається "цивілізована норма законодавчої бази" для російської мови, освіти, ЗМІ та законодавча заборона "нацифікації".