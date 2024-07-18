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Лавров и представитель РФ в ООН озвучили несовпадающие версии удара по Охматдету, - Кислица

Четверг 18 июля 2024 04:02
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Лавров и представитель РФ в ООН озвучили несовпадающие версии удара по Охматдету, - Кислица Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Версия удара по киевской больнице Охматдет, озвученная министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, не совпала с версией представителя России в ООН Василия Небензи.

Об этом заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кислицу в соцсети X.

"Еще в феврале 2022 г. на заседаниях Совбеза я советовал небензе чаще набирать своего шефа в Москве и сверять с ним свое вранье в НЙ", - написал посол Украины.

Он напомнил, что 9 июля на заседании Совбеза ООН Небензя заявил: "На размещенных украинскими пользователями интернета видеороликах …. видно, что без каких-либо повреждений и препятствий в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по характерному четко различающемуся оперению и другим характеристикам".

Затем Кислица процитировал заявление Лаврова, которое распространили Z-ресурсы в интернете.

"Вот, недавно, когда мы наносили удары по военной и связанной с военным блоком энергетической инфраструктуре, одна из этих ракет была сбита украинской противовоздушной системой…. и обломки этой ракеты упали на детский госпиталь в Киеве "Охматдет", - сказал Лавров.

"Так что там о "характерном оперении" одинокой ракеты? Может Оруэлл о таком тоже писал, василий?" - сиронизировал Кислица.

Напомним, Служба безопасности Украины считает, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.

Полностью разрушен корпус токсикологии и повреждены еще четыре корпуса заведения. Есть погибшие и раненые среди врачей и пациентов. Более подробно – в материале РБК-Украина.

Соединенные Штаты работают с Украиной над ответом на указанный удар.

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