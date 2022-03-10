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Лавров про економіку РФ: зробимо так, щоб "ніякий дядько Сем" не міг приймати рішення

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що країна зробить усе, щоб її економіка не залежала від Заходу. Щоб "ніякий дядько Сем" не міг приймати рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лаврова під час брифінгу.

"Росія більше не залежатиме від західних компаній, зробить так, щоб "ніякий дядько Сем" не міг приймати рішення для руйнування російської економіки", - сказав він.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у відповідь сотні компаній і брендів вже пішли або заявили про намір піти з російського ринку, західні країни ввели жорсткі санкції проти держбанків та держкомпаній, рубль вже обвалився, а Центробанк встановив масу обмежень на валютному ринку.

Нагадаємо, сьогодні Великобританія ввела санкції проти семи російських олігархів через війну Росії проти України. Під обмеження потрапили Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Ігор Сечін та інші близькі до президента Росії Володимира Путіна олігархи.

Додамо, президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз посилити санкції проти Росії, щоб країна-агресор сіла за стіл переговорів і завершила жорстоку війну на території України.

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