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Лавра и не только. Исторические объекты Киева и Львова внесли в список ЮНЕСКО

Фото: исторические объекты Киева и Львова внесли в список ЮНЕСКО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Несколько исторических объектов Киева и Львова внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО, которое находится под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

Как отметили в организации, в список объектов всемирного наследия в опасности были внесены:

  • Киево-Печерская Лавра;
  • Софийский собор и связанные с ним монастырские здания;
  • исторический центр Львова. 

"Оптимальные условия более не соблюдаются, чтобы полностью гарантировать защиту выдающейся универсальной ценности объектов, им угрожает потенциальная опасность из-за войны", - объясняют свое решение в ЮНЕСКО.

Такое решение открывает возможность получения дополнительной финансовой и технической помощи для осуществления новых чрезвычайных мер для защиты объектов.

Что уже внесли в список ЮНЕСКО

Стоит заметить, что в список всемирного наследия ЮНЕСКО, которое находится под угрозой, ранее уже включили исторический центр Одессы. Это произошло в январе 2023 года. 

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