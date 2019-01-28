Лауреати загальнонаціональної програми «Людина року-2018» в номінації «Регіональний лідер року»

Валерій ГОЛОВКО

Голова Полтавської обласної державної адміністрації, кандидат економічних наук, відзнака Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції», Почесна Грамота Верховної Ради України, Почесна Грамота Кабінету Міністрів України та інші нагороди громадських організацій України та області

Найвагоміші події у Вашій професійній (громадській) діяльності в 2018 році:

1. Забезпечення успішного впровадження реформи децентралізації. Станом на кінець 2018 року Полтавська область має 46 об’єднаних територіальних громад, 7 з яких - входять у двадцятку лідерів з фінансової спроможності серед 665 громад України.

2. Полтавщина є однією з основних бюджетоформуючих областей України. За 2018 рік регіон утримує позиції національного лідера за показниками фінансової самодостатності. За 10 місяців 2018 року до бюджетів усіх рівнів уже акумульовано понад 28 млрд грн.

3. Вагомі здобутки в розвитку галузі охорони здоров’я. Утворення госпітальних округів, реалізація проекту з телемедицини та його поширення на інші області України, тісна співпраця зі Світовим банком, завдяки якій придбано сучасне обладнання, пересувні лабораторії та автомобілі.

4. Суттєва відбудова й ремонт дорожнього покриття та інфраструктури (зокрема, мостові переходи). Перші за часів незалежної України успішні міжнародні вильоти з відремонтованого міжнародного «Аеропорту Полтава».

5. У 2018 році область є незмінним лідером за показниками фінансової ефективності, що підтверджує результативну роботу та зростання ключових галузей економіки: промислового та агропромислового комплексів, будівельної активності. Як приклад, у поточному році забезпечено зростання обсягів реалізованої продукції машинобудування на рівні +40 %, тоді як у 2015 році спостерігався спад на рівні - 33%.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: Відкритість, чесність, професійність.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Точно не головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо «так», то яка? Мир в Україні.

Бути сьогодні успішним – це… коли заплановане тобою реалізовано і принесло користь людям.

Ваш улюблений афоризм? Доброта – це не слабкість.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому регіоні? Темпами реалізованих реформ і змінами, що відбуваються.

Головна проблема всіх українських регіонів, яку потрібно вирішувати насамперед? Завершення реформи децентралізації, надання більших повноважень регіонам, довгі дискусії щодо пріоритетності розвитку територій. Реформи потрібно робити швидко.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя точно не в грошах. Щастя – кожного дня робити справи, які приносять задоволення і тобі, й іншим людям.

Продовжіть фразу: «Дайте мені точку опори і я... зроблю більше».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Тому, хто нині має можливість багато подорожувати.

Чи є у Вас улюблена книга? Фантастика Герберта Джорджа Уеллса.

Із ким з історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо були б його сучасником? Із прем’єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчилем. Він – зразок людини в усьому.

Яке чудо світу Ви би хотіли перенести до свого рідного краю? Жодне. Нам не варто переносити до себе символи інших держав і цивілізацій, бо ми маємо свої, якими пишаємося і можемо показати світу.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? «Добро».

Уявіть що до Вас у гості завітав Президент США з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? У гетьманську столицю Гадяч чи поглянути на старожитності Скіфії, побувавши на Більському городищі, чи відвідати археологічну стоянку в Гінцях Лубенського району, чи завітати до столиці українського гончарства Опішні, чи поглянути на збережені традиції килимарства й вишивки «білим по білому» в Решетилівці. Або ж відвідати мальовничі місця, пов’язані з видатними краянами – Миколою Гоголем, Іваном Котляревським, Олесем Гончарем, Григорієм Сковородою, Паїсієм Величковським, Марією Башкирцевою, Панасом Мирним. Екскурсію Україною, однозначно, варто розпочати з її серця – Полтавщини. Саме наш край в усьому світі вже давно вважають колискою української духовності.

Що Ви вважаєте своїм основним досягненням у житті, а що найбільшою помилкою? Досягнення – вміння спілкуватися і знаходити компроміси з різними людьми. Помилка – втрачений час від пустого спілкування з окремими особами. Пусті балачки, які не приносять результату.

Яке заняття для Вас – найкращий відпочинок? Спорт.

Олег ГОНЧАРУК

Голова Івано – Франківської обласної державної адміністрації

Найвагоміші події (здобутки) в Вашій професійній (громадській) діяльності в 2018 році.

Внаслідок відбудованих доріг, в області значно покращився інвестиційний клімат. Яскравим прикладом цього є будівництво на Прикарпатті першого, за багато років, нового заводу «LEONI», де створено понад тисячу робочих місць.

Ваше життєве кредо: Дотримуватися даного слова за будь - яких обставин.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Я мріяв бути подібним на свого батька, адже завжди захоплювався його ставленням до життя, сім’ї, професійної діяльності.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо «так», то яка? Оскільки в дитинстві досить активно займався спортом, то справжньою мрією для мене тоді було стати олімпійським чемпіоном. Доля ж розпорядилася інакше.

Бути сьогодні успішним – це… Успішною людина є тоді, коли їй не соромно за кожен прожитий день.

Ваш улюблений афоризм? Хто хоче щось зробити — шукає можливості, хто не хоче — шукає причини.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому регіоні? У першу чергу пишаюся щирими, привітними мешканцями Прикарпаття, з якими живу і працюю.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим регіональним лідером? (на прикладах з усього світу) Лі Куан Ю.

Головна проблема всіх українських регіонів, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Ремонт доріг – без цього неможливий економічний розвиток регіону.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Для мене щастя – це здоров’я рідних людей.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... переверну гори».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Сам собі.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Імпульсивність.

Чи є у Вас улюблена книга? «Сінгапурська історія» Лі Куаня Ю.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З Вінстоном Черчілем.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного краю? Що би воно символізувало? У світі є багато чудових місць, але нам потрібно навчитися цінувати те, що ми маємо – нашу ідентичність і самобутність. Немає сенсу переносити якісь гарні речі з одного місця в інше, бо там вони можуть перестати бути чудом. А взагалі – добре там, де нас нема.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Тіна.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент США з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? На полонину.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Радію з того, що мені вдається жити так, щоб без докору сумління дивитися людям в очі. Інколи надто довіряв людям, про що потім приходилося шкодувати.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Найкраще вдається відпочити, коли ми з сім’єю подорожуємо.

Максим СТЕП А НОВ

Голова Одеської обласної державної адміністрації;

магістр з міжнародної економіки, кандидат економічних наук;

орден «За заслуги» III ступеню

Найвагоміші події (здобутки) в Вашій професійній (громадській) діяльності в 2018 році?

Їх багато. Але як вибрати? Наприклад, що важливіше – рекордні 450 кілометрів нових доріг за два роки (а серед них – траса “Одеса-Рені”) чи те, що ми повністю ліквідували в області чергу на гемодіаліз, так звану “чергу за життям”? Що обрати – запуск нових освітніх проектів, відкриття шкіл чи розбудову мережі сучасних відділень екстреної медично допомоги у кожному районі? Часткове відшкодування кредитів малому та середньому бізнесу чи відкриття спортивних майданчиків по всій області?

Або візьмемо сферу туризму – уперше до нас приїхали аж (!) близько 6,3 млн. гостей. Це багато чи мало? Скажу так – точно не межа! Бо маємо такий шалений потенціал не лише для морського відпочинку, але й для гастрономічного, медичного туризму. Візьмемо наш Куяльник. Те, що він отримав статус курорту державного значення – це мегаважливе рішення. З одного боку воно захищає екологію лиману. А з іншого – дає поштовх для залучення інвесторів. Фактично за рік моя ініціатива з Куяльником пройшла процедуру від проекту до закону.

Повторюся, вибрати складно, але, мабуть, найголовніше досягнення – це таки тисячі врятованих життів завдяки нашим медичним програмам.

Ваш життєвий девіз? Життєвий девіз, який завжди допомагав, це одне з висловлювань Уінстона Черчилля: «Ніколи не здавайтеся — ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ні у великому, ні в малому, ні у значному, ні в дрібному, ніколи не здавайтеся, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду».

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Мої батьки – лікарі, і, звичайно, я мріяв продовжити династію і стати лікарем-хірургом. Ця мрія здійснилася, але життя дуже динамічно змінює будь-чиї плани. Мої в тому числі. Тому із медициною відтепер стикаюся більше, як управлінець. До речі, успішні медичні проекти в області можна вважати результатами тієї дитячої мрії – допомагати людям.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Звичайно, як і кожна людина, мрію маю, але вона дуже особиста. Такою мрією можу поділитися з родиною.

Бути сьогодні успішним – це… ніколи не зупинятися на досягнутому, постійно розвиватися і рости. Успіх – це та величина, на яку людина перевершила себе вчорашню. Він буде, якщо постійно ставити перед собою цілі та досягати їх.

Ваш улюблений афоризм? У мене є два улюблених афоризми: «Краще один день бути людиною, ніж тисячу днів тінню», «Все, що не вбиває мене, робить мене сильнішим».

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому регіоні? Є багато здобутків – соціальних, економічних, культурних. Але головне, що область була і залишається українською, незважаючи на всі спроби розхитати ситуацію. Тут немає жодних різночитань: Одещина – це Україна, без варіантів.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим регіональним лідером? Ми можемо згадати безліч світових лідерів, які свого часу керували окремими регіонами – це гарна управлінська школа. Але я вважаю, що насправді на пошану заслуговує будь-який місцевий лідер, котрий зумів так налагодити комфортне життя мешканців – коли система працює так, що далеко не кожен із них навіть знає ім’я свого мера чи губернатора.

Головна проблема всіх українських регіонів, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Відсутність системного стратегічного планування – хоча би на 3-5 років. Щоб люди вже сьогодні знали, що буде робити влада через декілька років, які проблеми вирішуватиме, який в неї план дій. Щоб ремонт дороги чи школи не залежали від того, хто сьогодні сидить у кріслі керівника.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Для мене однозначно щастя в моїй родині. Мої батьки, дружина, діти, брат – завжди були і залишатимуться джерелом натхнення та гордості. Будь-які перемоги моїх дітей – це й мої найбільші перемоги. Саме родина надихає мене на працю і робить абсолютно щасливою людиною.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... переверну цей світ. А не дасте – то знайду точку опори сам».

Кому в цьому житті Ви заздрите? Дякую Богу та батькам, що «ген заздрості» у мене відсутній. Хоча інколи на відкритті нових шкіл щиро зізнаюся дітям, що по-доброму заздрю їм. Бо в них попереду стільки часу і можливостей, щоб вчитися новому! Їм відкриті сьогодні неймовірні технології. Треба просто користатися ними правильно.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Я достатньо запальна та емоційна людина. Але дуже швидко опановую свої емоції, щоб не ображати рідних та оточуючих.

Чи є у Вас улюблена книга? У мене багато улюблених книг. Деякі я навіть можу перечитувати по декілька разів, але улюбленим можу назвати роман американської письменниці Айн Ренд «Атлант розправив плечі».

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Для мене такою особистістю є Уінстон Черчилль. Неймовірна людина!

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного краю? Що би воно символізувало? Так нічого переносити не треба – у нас своїх чудес вистачає. Просто їх треба привести до ладу, розвивати, зробити правильний маркетинг, піар. Чого варта українська Венеція – Вилкове? Чи Аккерманська фортеця? Я вважаю, що вона може представляти Україну у списку пам’яток ЮНЕСКО. А ще у нас є Куяльник. І, повірте, його вода, грязі – справді унікальні. Навіть на Мертве море їздити не треба.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Можливо, буду передбачуваним, але я би назвав її іменем дружини – Наталія. Щоправда, якби діти дізналися, то, думаю, довелося би відкривати ще 2 планети - для них. Справді, вони – мій всесвіт.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент США з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Якби це сталося конкретно зараз і не було протокольних і суто безпекових обмежень, я би запросив його побувати на Донбасі. Думаю, там найкраще можна зрозуміти, чому українці стали нацією захисників, і за що ми боремось.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою?

Найголовніше досягнення життя – це моя родина. Я нею пишаюся, заради них живу та працюю.

Щодо помилок – тут дотримуюсь китайської мудрості «Якщо ти спіткнувся і впав, це ще не означає, що ти йдеш не туди». Людина, яка досягає певних вершин у житті та професійній діяльності, може робити помилки, але при цьому не падати духом. Для мене помилка – це такий собі міст між досвідом і мудрістю. Вважаю, що великої помилки я не зробив, і сподіваюся, не зроблю.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок?

Тут варіант лише один – це відпочинок з моєю родиною. Море, лижі, різноманітні екскурсії, будь-який час проведений з моїми дітьми та дружиною.