Лауреати загальнонаціональної програми "Людина року - 2019" в номінації "Міський голова року" (малих міст)

Андрій Абрамченко

Андрій АБРАМЧЕНКО

Ізмаїльський міський голова (Одеська обл.)

Ізмаїльського міського голову Андрія Абрамченко вперше було обрано громадою Ізмаїла на цю відповідальну посаду в жовтні 2010 року, а на чергових виборах за п'ять років з результатом 94,5 відсотка його кандидатуру підтримала безпрецедентна кількість виборців.

Вже перші кроки визначили основні пріоритети міського голови, які повністю відповідали очікуванням суспільства. Серед першочергових завдань були якісні комунальні послуги, капітальний ремонт житлового фонду, міських доріг і тротуарів, підвищення благоустрою та безпеки, створення належних умов в комунальних установах освіти, охорони здоров'я та соціальної сфери, реконструкція інженерної інфраструктури, оновлення автобусного парку міських перевезень, розвиток мереж зовнішнього освітлення , залучення інвестицій в економіку міста, розвиток малого і середнього бізнесу.

Завдяки зусиллям Андрія Абрамченко і стратегічного підходу вдалося послідовно вирішити основні проблемні питання і закласти надійний фундамент, з якого почалося оновлення та осучаснення міста.

Серед реалізованих у м.Ізмаїл проектів можна назвати: будівництво багатофункціонального Палацу спорту з басейном і залами, яке знаходиться на завершальній стадії, нова чудова набережна на Дунаї біля Діорами - історичної та туристичної пам'ятки, відбудовані заново проїзні і пішохідні частини проспектів і великих магістральних вулиць, кілометри капітального ремонту міських доріг, реконструйований дитячий садок "Парус" і ще два, які будуються зараз, - "Світлячок" і "Івушка", повне освітлення міста у відповідності о до європейських стандартів, стабільно функціонуючі комунальні підприємства, нові затишні парки і сквери, капітальні ремонти шкіл і дитячих садків, побудоване соціальне житло для дітей-сиріт, капітально відремонтовані відділення міських лікарень, розвиток спортивної сфери - реконструкція центрального стадіону, нещодавно переданого в комунальну власність , пристрій сучасних спортивних і дитячих майданчиків у всіх мікрорайонах міста, масштабний ремонт прибудинкових територій, активну участь міста в европейськ грантах.

До цього далеко невичерпного переліку зробленого можна додати впровадження загальноміської системи відеоспостереження, будівництво ряду світлофорних об'єктів, повне оновлення автопарку на автобусних маршрутах і використання систем контролю руху, створення туристичних маршрутів і реконструкція другої дунайської набережній, де швартуються іноземні круїзні судна, десятки тисяч висаджених дерев на території міста, впорядкування роботи виконавчих органів місцевого самоврядування та служб, що надають відповідні сервіси громадянам.

Ізмаїл сьогодні - це сучасне європейське місто, в якому в останні роки зростає чисельність населення. Ізмаїл розвивається у всіх сферах свого життя, отримує інвестиції в розвиток і модернізацію власної інфраструктури. Ізмаїл є прикладом соціальної і політичної стабільності на півдні України. І це яскраво ілюструє плідну діяльність Андрія Абрамченко, який разом з громадою робить Ізмаїл гарним, комфортним і успішним містом.

Андрій БЕЛОУСОВ

Каменської міський голова (Дніпропетровський обл.)

Нагороджений нагрудним знаком Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Знак пошани", нагрудним знаком "За розвиток регіону", відмінністю Президента України - ювілейною медаллю "25 років незалежності України", Грамотою Верховної Ради України "За заслуги перед Українським народом", відзнакою Міністерства оборони України "Медаль за сприяння Збройним силам України".

Найзначніші події в Вашій професійній діяльності в 2019 році: Основні події 2019 року в моїй професійній діяльності пов'язані, звичайно ж, з розвитком Каменського. В 2019 наше місто стало ще кращим:

- ми відкрили два чудових сквери на пр. Свободи та по вул.Г.Глаголєва;

- відкрили багатоквартирний будинок для переселенців на пр.Констітуціі, 32;

- місто отримало 20 нових автобусів;

- відкрили сучасні дитячі садки в сел..Романково та на Чєрьомушках (№43);

- відкрили реконструйований Палац тенісу, новий стадіон "Надія" на лівобережжі, і побудували 3 міні футбольних поля на базі 1-го ліцею та 24 і 19 шкіл;

- також в ліцеї №15 відновили новий сучасний басейн;

- продовжили будівництво спортивного комплексу Євробаскету;

- встановили багато дитячих і спортивних майданчиків;

- впровадили програму "Школа плавання" для 1-5 класів;

- капітально відремонтували відділення в лікарнях: неврологічне відділення лікарні №7, неврологічне відділення та патології вагітних лікарні №9, Центр реабілітації дітей в амбулаторії №3, також відрили Центр реабілітації для учасників бойових дій лікарні №5.

Ваша "Формула успіху": Моя "Формула успіху": чітке фокусування на поставленій меті + план досягнення мети + робота над досягненням мети+молитва = успішний результат.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? В дитинстві, як і багато хлопчиків, я мріяв стати космонавтом, але потім щось пішло не так і я став мером.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо "так", то яка? Є, але це секрет.

Бути сьогодні успішним - це ... досягати поставлених цілей і мати можливість робити добрі справи.

Ваш улюблений афоризм? "Лідерство - це мистецтво спонукати людей робити те, що вам потрібно, та ще й тому що вони хочуть зробити це" Дуайт Д. Ейзенхауер, американський державний і військовий діяч.

Чим ви найбільше пишаєтеся у вашому місті? Людьми, що в ньому живуть.

Хто, на вашу думку, є зразковим мером? (На прикладах з усього світу) Складно відповісти на дане питання, адже мери нашої країни, мери усього світу керують містами в різних умовах і обставинах.

Головна проблема всіх українських міст, яку треба вирішувати в першу чергу? Вважаю, що з основних таких проблем - дві: енергоефективність та утилізація відходів.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Звичайно не в грошах, счастье в здоров'я рідних і близьких людей.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ... зроблю Україну успішною країною!".

Яка риса характеру - Ваш головний недолік? Не можу об'єктивно відповісти на це питання, але колеги кажуть, що мій недолік це те, що я - перфекціоніст.

Чи є у Вас улюблена книга? Одна з улюблених книг - "Государь" Н. Макіавеллі.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Із задоволенням подружився б з Миколою Чудотворцем.

Яке чудо світу Ви хотіли б перенести в своє рідне місто? Що б воно символізувало? У нашому місті відмінно б виглядали Висячі сади Семіраміди, як символ краси і величі, яке здатний створити людина.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? Назвою свого рідного міста - "КАМ'ЯНСЬКЕ".

Уявіть, що до Вас у гості приїхав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? Я б показав йому наше місто.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Головні досягнення - це моя сім'я і діяльність, якою я зараз займаюся. А помилки я не рахую, і не оцінюю їх величину, я не шкодую про помилки, це досвід, який робить нас мудрішими.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Об'їзд рідного міста.

Володимир КОВАЛЕНКО



Міський голова м Нова Каховка (Херсонська обл.)

Кандидат економічних наук, орден "За заслуги 3 ступеня".

Три головних події 2019 року за Вашою версією:

- Бюджет розвитку міста в 2019 році склав 48 млн. грн;

- 57-я окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Кості Гордієнко розташована в м Нова Каховка;

- ОТГ- створена Новокаховська об'єднана територіальна громада - 11 населених пунктів з чисельністю 74000 громадян.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети: "Ніколи не претендувати на істину, шукай її разом з суспільством, однодумцями і активістами"; "Пам'ятай, що термін роботи мером коротше, аніж життя. Думай про те як ти будеш дивитися в очі людям після своєї каденції".

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Лікарем-хірургом або офіцером Радянської армії.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо "так", то яка? Є реальність 7 днів на тиждень, 12-13 годин на добу, без вихідних, практично без повноцінних відпусток, в постійному пошуку нового, щоб час не випередив тебе, служити громаді міста.

Бути сьогодні успішним - це ... розмовляти однією мовою з різними категоріями населення. Доносити до їх свідомості шляхи вирішення проблемних питань.

Ваш улюблений афоризм? "Думай, щоб ти не робив, а якщо щось неправильно, то Боженька тебе покарає" - так мені говорила в дитинстві мама.

Чим ви найбільше пишаєтеся у вашому місті? Найбільше пишаюся відносинами з людьми, жителями мого міста різних категорій в будь-який час. 15 років тому в місті перейшли на індивідуальне автономне опалення в багатоквартирних будинках, і таким чином ми вирішили сьогоднішню проблему багатьох міст, оскільки населення через зависокі тарифи на опалення не може їх оплатити.

Хто, на вашу думку, є зразковим мером? (На прикладах з усього світу) Екс-мер міста Миколаїв - Володимир Чайка. Екс-мер міста Запоріжжя - Євген Карташов.

Головна проблема всіх українських міст, яку треба вирішувати в першу чергу? Невідповідність законодавства, що регламентує діяльність органів місцевого самоврядування на предмет взаємовиключення. Органам місцевого самоврядування додають нові повноваження, які непідкріплені фінансовими ресурсами. Не проводити вибори депутатів міських рад від політичних партій.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Гроші як наслідок власної реалізації. Щастя, що є можливість себе реалізувати.

Продовжіть фразу "Дайте мені точку опори і я ... примирю всю Україну".

Кому в цьому житті Ви заздрите? Нікому. У кожного свій хрест.

Яка риса характеру - Ваш головний недолік? Доброта за межами здорового глузду по відношенню до тих людей, які на це не заслуговують.

Чи є у Вас улюблена книга? Подобаються історичні романи. Дуже люблю вірші, як елемент приходу до тями в пікові моменти. Улюблена книга В. Піскуля "Фаворит".

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З Григорієм Потьомкіним і Богданом Хмельницьким.

Яке диво світу Ви хотіли б перенести в свій роднойгород? Що б воно символізувало? Висячі сади Семіраміди. У нашому посушливому, спекотному краї вони б символізували благодать і гармонію.

Якби Ви відкрили нову планету, як би Ви її назвали? Людина.

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? Запросив би на екскурсію Херсонщиною, де я живу і працюю, і в Черкаську область, де я народився, там кувалася історія України.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Досягнення це те, що я живу на цій землі і маю можливість працювати і допомагати людям у вирішенні їх життєвих проблем. Найбільша помилка та, що в дитинстві покинув музичну школу, а мріяв зіграти на фортепіано на великому балу.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Рух - це ігрові види спорту - футбол, волейбол, а також теніс настільний і великий. Люблю співати - соло, дует та в супроводі ансамблю.

Сергій РЕДЧІК



Хмільницький міський голова (Вінницька обл.)

"Заслужений працівник соціальної сфери", "Відмінник освіти України".

Три головні події 2019 року за Вашою версією:

Хмільник отримав статус "Громада-кандидат" ініціативи ООН (ЮНІСЕФ) "Громада, дружня до дітей і молоді";

Висновок інвестиційного договору (48 млнгрн) на реставрацію пам'ятника архітектури національного значення Палацу графа Ксідо;

Хмільник отримав нагороду "Найпрозоріший бюджет" міжнародного проекту ПРОМИС.

Життєві принципи, які допомагають Вам досягти поставленої мети, Ваша "формула успіху", життєве кредо: Одна з моїх життєвих істин - віра в кращі якості людей, колег, партнерів, друзів, опонентів. Формула успіху: "Планувати - на перспективу, працювати - на результат". Кредо: "Прагнути і досягати".

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Мрії з часом у кожного змінюються. Спочатку, як всі хлопці мого віку, мріяв стати пілотом. Подивився фільм "Три мушкетери" - з'явилася інша мрія. Почав займатися спортом - знову нові герої. Загалом, я був звичайною дитиною свого часу. Адже рідко буває так, що дитина чітко знає, чого хоче. Одне можу сказати точно: мрії стати главою рідного міста у мене не було.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо так, то яка? Звичайно, куди ж без мрії ... Хочу, щоб Хмільник став курортом європейського рівня із сучасною інфраструктурою, перспективою розвитку і високим рівнем життя.

Говорячи про слово УСПІХ, який зміст Ви в нього вкладаєте? Успіх для мене - це щастя ловити моменти тих справ, які вдається досягати життям, жити тут і зараз, це - праця зі смаком перемоги над собою ...

Ваш улюблений афоризм: Єдиний, хто НЕ втомлюється, - час. А ми - живі, нам треба поспішаті. (Ліна Костенко).

Чим Ви найбільше пишаєтеся в місті? Кожне місто - особливе. Наш Хмільник - це курортна "мекка", радонова столиця України. Сюди кожен поспішає за найдорожчим - здоров'ям. Я пишаюся, що саме Хмільник є такою унікальною здравницею з тисячолітньою історією (з 1362 року) привітними і гостинними людьми.

Хто, на Вашу думку, є зразковим мером? Сучасний керівник міста - це лідер-візіонер, менеджер, управлінець, професіонал, стратег, тактик, дипломат і, звичайно ж, Людина, якій довіряє суспільство.

Головна проблема українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу: Розвиток "критичної" інфраструктури.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя в грошах - ілюзія. Щастя - це коли здорові діти, батьки, онуки, рідні і дорогі серцю люди, коли мирно і спокійно на душі, в будинку, в місті, селі, в нашій країні ...

Дайте мені точку опори і я ... разом з командою однодумців відкрию для Хмільника нові горизонти.

Кому в житті Ви заздрите? Заздрити - це руйнувати себе, своє життя, свій світ. Не заздрю.

Яка риса характеру є Вашим головним недоліком? Фанатична відданість роботі, а ще - іноді емоції переповнюють, але я намагаюся їм НЕ піддаватися.

Чи є у Вас улюблена книга? "Міста для людей" (Йен Ґел).

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Цікаво було б поспілкуватися з Богданом Хмельницьким. У нашому місті встановлено пам'ятник цьому видатному гетьману України. Є відомості, що свого часу він побував в Хмільнику.

Яке диво світла Ви хотіли б перенести в своє місто? Що б воно символізувало? Якщо все в наших руках, то уявою і творінням дбайливих рук майстерно удосконалив би унікальний природний дар Хмільника - цілющу радонову воду, створивши "радонових Рай" - оздоровчий оазис світового рівня, який символізував би гармонію людини і природи.

Якби Ви відкрили планету, як би Ви її назвали? Планета "Нова Україна".

Уявіть, що до Вас в гості приїхав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б Ви його запросили на екскурсію? Звичайно ж, - у Хмільник, і це було б для нас не тільки почесно, але і корисно тим, що ми б тоді потрапили в фокус уваги світових ЗМІ. Хмільник - на перших сторінках провідних видань. А за цим - інвестиції, розвиток міста! Це ж СУПЕР !!!

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Досягненням вважаю довіру суспільства, яке бережув своєму серці. Помилкою - ... Живу, як всі звичайні люди, а тому і помиляюся.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Я вже говорив, що фанатично відданий роботі. Тому відпочиваю за улюбленою справою, якій віддаюся сповна. Сьогодні - це міський парк. Разом з земляками радію, бачачи, як він відроджується і оживає. Люблю постояти у вечірній час у води, дивлячись на фонтани, лебедів, диких качок, фазанів ... Це не тільки спонукає до роздумів, а й надихає, додає креативу.