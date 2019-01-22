Лауреати загальнонаціональної програми «Людина року - 2018»

Вадим ГАЄВ

Новопсковський селищний голова (Луганська обл.)



Нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України".

Три головні події 2018 року за Вашою версією:

1) 18 грудня 2018 року Новопсковська громада здобула перемогу на Всеукраїнському конкурсі "Кращі практики місцевого самоврядування" за практику "Створення умов для включення різних соціальних груп до розбудови громади" на тему "Інклюзивність регіонального та місцевого розвитку".

Впродовж 2016-2017 років в Новопсковській ОТГ одночасно з відбудовою приміщень, вдалося налагодити ефективний діалог між Новопсковською селищною радою й громадськістю, залучити різні категорії населення до формування інклюзивного середовища.

2) У квітні 2018 року в Новопсковській ОТГ відкрито Центр надання адміністративних послуг.

У рамках програми ПРООН «Відновлення і розбудова миру» та за фінансової підтримки Європейського Союзу здійснено капітальний ремонт приміщення ЦНАПу та оснащено його всім необхідним для надання населенню якісних адміністративних і соціальних послуг. Це сприяло більш ефективному та оперативному наданню вісімдесяти адміністративних та соціальних послуг для понад 12 тисяч жителів Новопсковської селищної об’єднаної територіальної громади.

3) Створено якісний освітній простір для вихованців дошкільних навчальних закладів Новопсковської громади.

Впродовж 2016-2018 років в Новопсковській ОТГ вдалося реалізувати численні проекти, спрямовані на термомодернізацію та капітальні ремонти приміщень п’яти будівель чотирьох дошкільних навчальних закладів громади. Одночасно з комфортними умовами перебування вдалося створити якісний освітній простір для вихованців, залучити молодих спеціалістів.

Ваш життєвий девіз: Завжди залишатись людиною!

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Водієм далекобійником.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Ліцензія пілота.

Бути сьогодні успішним – це… ставити високі цілі, досягати їх (хай навіть не всі) і коли щось йде не по плану - не опускати руки.

Ваш улюблений афоризм? «Якщо тобі плюють в спину - то ти йдеш попереду!»

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому селищі? Природою і талановитими людьми.

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? Рудольф Джуліані.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Відновлення інфраструктури міста (Євроремонт міста).

Якщо щастя не в грошах, то в чому? За гроші не купиш батьків, дітей, справжніх друзів, справжню свободу.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я … знову знайду нове заняття, де неохідно балансувати».

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Важко приймаю рішення.

Чи є у Вас улюблена книга? Айн Ренд "Атлант розправив плечі".

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б

були його сучасником? Магатма Ганді.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Піраміду Хеопса (разом з потоком туристів).

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Організував би опитування серед школярів на визначення кращої назви.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Звісно в Карпати і на Слобожанщину!

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті? А що найбільшою помилкою? Створення ефективного органу управління громадою. В житті немає помилок, а є досвід (хоча інколи і дорогий).

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Готувати чай високо в горах.

Олександр КОРІННИЙ

Новоукраїнський міський голова (Кіровоградська обл.).

Почесний працівник фізичної культури та спорту України (2009). Нагороди: Грамота Верховної Ради України (2016), Подяка Кабінету Міністрів України (2018), Медаль Асоціації Аматорського футболу України «За заслуги» (2015).

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2018 році:

Відновлення у місті роботи дитячого садочка «Зернятко» на 110 місць, який не працював 20 (!) років; Відбір на участь у конкурсі UNICEF «Громада, дружня до дітей та молоді» (як міський голова); Розвиток Асоціації об’єднаних територіальних громад. До Асоціації вступило більше 200 ОТГ (як голова Асоціації ОТГ); Перемоги дитячих, аматорських та ветеранських команд ФК «Новоукраїнка» у обласних і Всеукраїнських змаганнях (як президент ФК «Новоукраїнка» та міської федерації футболу).

Ваша «Формула успіху»: Працювати потрібно так, щоби жителі громади були впевнені, що всі успішні проекти реалізовані ними самими або за їх активного сприяння.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Професійним футболістом.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Хочу мати трьох дітей!

Бути сьогодні успішним – це… багато працювати. І працювати так, щоб за твою роботу люди дякували тобі не лише в очі!

Ваш улюблений афоризм? Великий шлях починається з першого маленького кроку.

Чим Ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Активними, талановитими і працелюбними людьми!

Хто, на Вашу думку, є взірцевим міським головою? Мені імпонує робота моїх колег: Юрія Бови (Тростянецька ОТГ, Сумська обл.), Володимира Шматька (м. Чортків, Тернопільська обл.), Павла Козирєва (колишній мер м. Українка, Київська обл.).

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу? Недовіра громадян до органів влади різних рівнів (пасивність, зневіра, слабкий рівень політичної культури жителів громад тощо).

Якщо щастя не в грошах, то в чому? У щирій дитячій посмішці!

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори, і я зроблю Новоукраїнку столицею України!».

Кому в цьому житті Ви заздрите? J Своїй дружині – у неї найкращий чоловік.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? J Відвертість.

Чи є у Вас улюблена книга? Ольга Кирилюк «Іду на мир».

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Василь Стус.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Висячі Сади Семіраміди. Мрію про гарне, чисте, зелене місто Новоукраїнка!

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Новоукраїнка.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? В український Крим!

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Досягнення - створення своєї громади та створення Асоціації об’єднаних територіальних громад. Помилка – часто довіряю людям, які того не варті.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Футбол або рибалка з сином Богданом.

Руслан МАЙСТРУК

Тетіївський міський голова (Київська обл.)

Нагороджений численними Почесними грамотами Київської обласної ради «За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, високий професіоналізм», Київської обласної державної адміністрації «За сумлінну працю, особистий внесок у соціально-економічний розвиток Тетіїва, високий професіоналізм, активну громадянську позицію», Грамотами Голови Верховної Ради «За заслуги перед українським народом», «За волонтерську допомогу бійцям в зоні АТО», Митрополита Київського і всієї України Володимира «За заслуги перед Українською Православною Церквою», Медаллю Київського регіонального відділення Асоціації міст України, Нагрудним знаком Київської обласної ради «За заслуги перед Київщиною».

Найвагоміші події в Вашій професійній діяльності в 2018 році:

В 2018 році відбувся старт Тетіївської міської ОТГ, що стало найважливішою для мене подією, до якої я йшов 3 роки. 2018 – це рік формування професійної команди та побудови системи управління. Адже децентралізація – це можливості, це доступ до фінансування – як державного, так і міжнародних донорських програм. І чим професійніша команда – тим успішніша громада. На сьогодні в команді громади професіонали, які володіють іноземними мовами та мають досвід у написання проектів, в тому числі міжнародних. За 2018 рік була запроваджена міська аналітика; щоденний енергомоніторинг; електронні щоденники та журнали в школах громади, підготовлено «Стратегію розвитку Тетіївської міської ОТГ до 2023 року»; «План місцевого економічного розвитку», який погоджено Світовим банком; «План сталого енергетичного розвитку та клімату до 2030 року», який передбачає зниження викидів CO2 на 30% до 2030 року; «Інвестиційний паспорт». Громада стала переможцем 1 Фази Впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою» та проекту «Цифрова громада» від Global Gis. Зроблено ремонт приміщення для Центру надання адміністративних послуг, закуплено техніку для ремонту доріг та техніку для прибирання доріг, запроваджено «Громадський бюджет» на території всієї громади, проведено інтернет в амбулаторії, ФАПи та школи у всі старостинські округи громади.

Ваш життєві девіз: «Людина завжди може зробити трохи більше того, що вчора здавалося межею її сил». Я завжди згадую ці слова Голди Меїр, в непрості часи.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? В дитинстві мріяв стати аграрієм, головою колгоспу.

Чи є у Вас мрія, яка поки не здійснилася? Приєднати до Тетіївської міської ОТГ села Тетіївського району, які поки що не об’єдналися.

Бути сьогодні успішним – це… досягати поставлених цілей та задач незважаючи на перепони.

Ваш улюблений афоризм? «Якщо ви йдете крізь пекло - йдіть, не зупиняючись» Вінстон Черчилль.

Чим ви найбільше пишаєтесь у вашому місті? Тетіїв місто особливе. Це місто з давньою історією, перші згадки датуються з 1185 року. Це місто, яке отримало самоврядування за Магдебурзьким правом завдяки князю Янушу Острозькому. Це місто, в якому зупинялися в різні часи гетьман Мазепа, Богдан Хмельницький та останній король Польщі Станіслав Август. Це місто багате історичними місцями, пам’ятками та мальовничою природою.

Хто на вашу думку є взірцевим міським головою? Мартін О'Меллі, мер Балтимору з 1997 по 2007 рік, штат Меріленд, США. Мені імпонує його вислів «Ми пішли від старої системи, яка сприяє політиці, до нової, яка показує реальні результати того, що зроблено виконавчою владою». Це мер який був відзначений Гарвардським університетом за запровадження системи збору міської статистики, що дало можливість зекономити 100 мільйонів доларів міського бюджету. З 2018 року систему збору міської статистика запровадженна і в Тетіївській ОТГ.

Головна проблема всіх українських міст, яку потрібно вирішувати в першу чергу?Світ рухається вперед і містам, щоб вижити, теж потрібно змінюватися. Велика проблема українських міст і селищ в однотипності, як архітектурній так і ментальній. І цей відбиток накладений тоталітарним минулим. Що врятує українські міста і села? Це децентралізація, модернізації, інновації і креативність. На сьогодні мало бути «міцним господарником». Потрібно вивчати світові тенденції, аналізувати як розвиваються інші міста в інших країнах світу і запроваджувати нові креативні ідеї. Адже вже містам доводиться конкурувати не лише в своїй країні, як за жителя, так і за інвестора, так і за туриста.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Щастя в досягненні поставлених цілей.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я… » Мені не подобається початок фрази. Я не хочу, щоб мені давали точку опори. Я візьму її сам.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? Я занадто вимогливий до себе та інших.

Чи є у Вас улюблена книга? Сунь-Цзи «Мистецтво війни».

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З Вінстоном Черчиллем.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би вони символізувало? Сади Семіраміди. Це приклад, того на які дивовижні речі здатна людина.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Тетіїв. На честь адміністративного центру Тетіївської ОТГ. Було б таке собі космічне представництво громади.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну? Куди ви б його запросили на екскурсію? В Тетіївську громаду.

Що ви вважаєте своїм головним досягнення в життя, а що найбільшою помилкою? Найбільше досягнення – це створення Тетіївської громади. А найбільшу помилку в своєму житті я ще не зробив.

Яке заняття для Вас найкращий відпочинок? Активні види спорту (футбол, стрільба, теніс).