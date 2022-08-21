До Латвії прибули два військові кораблі США з морськими піхотинцями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

"Візит кораблів Arlington та Gunston Hall до Латвії ґрунтується на міцних та стійких відносинах між США та Латвією. Візит також наголошує на зростаючих можливостях взаємодії між США та їхніми союзниками та партнерами по НАТО", - заявили в посольстві США в Латвії.

За даними видання, під час перебування в Ризі Arlington відвідають представники посольства США у Латвії, а Gunston Hall - представники посольства та уряду Латвії.