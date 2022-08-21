До Латвії прибули два військові кораблі США з морськими піхотинцями
До Риги прибули десантно-транспортний корабель-док ВМС США USS Arlington та десантний корабель ВМС США USS Gunston Hall разом із морськими піхотинцями 22-го експедиційного загону морської піхоти США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Візит кораблів Arlington та Gunston Hall до Латвії ґрунтується на міцних та стійких відносинах між США та Латвією. Візит також наголошує на зростаючих можливостях взаємодії між США та їхніми союзниками та партнерами по НАТО", - заявили в посольстві США в Латвії.
За даними видання, під час перебування в Ризі Arlington відвідають представники посольства США у Латвії, а Gunston Hall - представники посольства та уряду Латвії.
До цього в липні до Риги прибував американський ракетний есмінець USS Arleigh Burke (DDG 51).
Як повідомлялось, Латвія подала запит до уряду США на закупівлю HIMARS. Раніше такий самий запит подала й Естонія.
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