ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На латвійсько-російському кордоні почали будувати стіну

Рига, Понеділок 27 липня 2020 16:47
На латвійсько-російському кордоні почали будувати стіну
Фото: кордон Латвії та РФ (РРА)
Автор: Максим Зайченко

Протяжність стіни складе 23,5 кілометра

Від місця перетину естонсько-латвійсько-російського кордону до пункту пропуску Лухамаа побудують стіну та іншу прикордонну інфраструктуру протяжністю 23,5 км. Будівельні роботи охоплюють спорудження патрульних стежок і під'їзних доріг, огородження, систему відеоспостереження і багато іншого.

Про це повідомляє ERR.

"Сьогодні починається будівництво десятої частини зі 136 кілометрів сухопутного кордону. Велика частина щоденної роботи з охорони кордону виконується з допомогою піших патрулів. Між тим людина не може охопити кожен метр кордону, їй потрібна сучасна технічна підтримка", - сказав керівник прикордонного підрозділу Департаменту поліції та прикордонної охорони Латвії Егерт Белічев.

Передбачається, що на будівництво 23,5 км прикордонної інфраструктури потрібно до трьох років. Вартість першого етапу будівництва складе 20 мільйонів євро.

Всього планується побудувати близько 90 кілометрів стіни на кордоні з Росією.

Нагадаємо, у 2014 році Арсеній Яценюк анонсував початок зведення фізичного кордону між Україною і Російською Федерацією.

Будівництво повинно було закінчитися у 2018 році, проте терміни продовжили до 2021 року. Зараз планується перенесення реалізації проекту "Стіна" ще на 4 роки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Російська ФедераціяЛатвияСтена
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся