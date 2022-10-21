Латвийская церковь выходит из РПЦ и просит автокефалию у Кирилла

Латвийская православная церковь направила предстоятелю Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Кириллу прошение об автокефалии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Сообщается, что накануне прошел собор ЛПЦ, на котором обсуждалось обращение к Кириллу об автокефалии и внесение соответствующих изменений в устав церкви. Прошение поддержали почти все участники собора.
Отметим, обращение необходимо для того, чтобы выход из Русской православной церкви был каноническим и не считался расколом. До этого в сентябре латвийский Сейм принял закон, согласно которому ЛПЦ должна действовать полностью независимо от Москвы, поскольку Московский патриархат поддерживает войну России в Украине.
Напомним, в мае Литва заявила о желании отсоединиться от Московского патриархата. Соответствующее письмо было направлено вселенскому патриарху Варфоломею, литовская сторона просила его восстановить деятельность Константинопольского патриархата в стране.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.