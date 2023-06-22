В Латвии запретили проводить предвыборную агитацию на русском языке

Сейм Латвии принял поправки к закону "О предвыборной агитации", предусматривающие запрет на предвыборную агитацию на русском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Как сообщается, за принятие поправок проголосовали 53 депутата, против выступили 10, а 23 парламентария воздержались.

"Использование государственного языка будет распространяться только на оплаченную предвыборную агитацию и агитационные материалы, таким образом партии, кандидаты в депутаты смогут общаться лично со своими избирателями и на другом языке", - отметила председатель Комиссии по государственному управлению и самоуправлению Дайга Миериня.

Поправки предусматривают, что государственным языком должны быть агитационные материалы, которые размещаются в телепрограммах и радиопередачах электронных СМИ, на открытых и закрытых площадках общественного пользования, в периодических изданиях, бюллетенях, книгах и других изданиях, подготовленных полиграфическими технологиями.

Также ожидается, что оплаченная политическая реклама в интернете должна быть на латышском языке.

Кроме того, установлено, что в период предвыборной агитации перед выборами в Европейский парламент и муниципальные выборы эти агитационные материалы могут содержать перевод на официальные языки стран-членов Европейского Союза. В таких случаях использование государственного языка ни в визуальных, ни в аудиоматериалах не может быть меньше содержания на иностранном языке.

Следить за нарушениями в использовании государственного языка в предвыборной агитации будет Центр государственного языка.

Поправки были инициированы для укрепления позиций латышского языка в сфере предвыборной агитации - в передачах в СМИ, в помещениях общественного пользования, газетах и журналах.

Латвия борется с русским языком

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты правительственной фракции Национального объединения в Сейме Латвии предлагают запретить титры на русском языке в фильмах.

Закон "О государственном языке" утверждает, что кинофильмы, видеофильмы и их фрагменты, предназначенные для публичного показа, должны быть озвучены или дублированы на государственном языке или обеспечены субтитрами на государственном языке вместе с оригинальным звуковым сопровождением. В то же время, актуальная редакция закона позволяет использовать титры к фильмам и на иностранном языке.

Депутаты предлагают изменить закон так, чтобы фильмы можно было титровать на официальных языках ЕС, но не на русском языке.

В аннотации к законопроекту говорится, что изменения необходимы для укрепления статуса латышского как единого государственного языка.

Кроме того, недавно правительство Латвии начало проведение экзаменов на знание государственного языка для россиян, проживающих на территории страны. Половина из них не смогли его успешно сдать