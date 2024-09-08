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В Латвии разбился российский беспилотник, идет расследование, - президент

Фото: президент Латвии Эдгар Ринкевичс (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские дроны падают уже не только в Украине. В частности, подобный инцидент произошел в Латвии.

Об этом заявил латвийский президент Эдгар Ринкевичс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х (бывший Twitter).

По его словам, вчера в восточной части страны разбился российский военный беспилотник. На сегодняшний день ведется расследование.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками", - пишет президент.

Ринкевичс отметил, что количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет.

"Мы должны решать их совместно", - резюмировал он.

Издание Delfi пишет, что по имеющейся в распоряжении Национальных Вооруженных Сил информации (НВС), беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси.

Командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш сообщил агентству LETA, что беспилотный летательный аппарат в субботу вошел в воздушное пространство Латвии и был сразу же замечен.

"Мы оценивали и отслеживали ситуацию, насколько она опасна и могут ли подвергаться опасности объекты и гражданские лица", - сказал Калниньш, добавив, что решение принято в соответствии с процедурой, принятой НВС и странами-членами НАТО.

Напомним, что сегодня во время атаки РФ по нашей стране, в ночь с 7 на 8 сентября, ударные беспилотники россиян нарушили воздушное пространство Румынии.

Они находились в небе над страной НАТО почти час. В частности, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что дроны оказались над Румынией в 02:49 и покинули территорию страны в 03:41.

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