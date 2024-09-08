В Латвии разбился российский беспилотник, идет расследование, - президент

По его словам, вчера в восточной части страны разбился российский военный беспилотник. На сегодняшний день ведется расследование.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками", - пишет президент.

Ринкевичс отметил, что количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет.

"Мы должны решать их совместно", - резюмировал он.

Издание Delfi пишет, что по имеющейся в распоряжении Национальных Вооруженных Сил информации (НВС), беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси.

Командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш сообщил агентству LETA, что беспилотный летательный аппарат в субботу вошел в воздушное пространство Латвии и был сразу же замечен.

"Мы оценивали и отслеживали ситуацию, насколько она опасна и могут ли подвергаться опасности объекты и гражданские лица", - сказал Калниньш, добавив, что решение принято в соответствии с процедурой, принятой НВС и странами-членами НАТО.