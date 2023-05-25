В Латвии репатриантам будут выдавать ВНЖ и заставят сдавать экзамен на знание госязыка

Сейм Латвии в первом чтении утвердил поправки к закону о репатриации. Латвийские власти намерены отменить закон к 2028 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Согласно поправкам к закону, уже с июля этого года репатриантам в Латвии будут выдавать временный вид на жительство вместо постоянного. В то же время им также придется сдать экзамен на знание государственного языка хотя бы на базовом уровне.

Помимо этого с 2024 года власти также планируется полностью отменить норму, которая позволяла потомкам латышей и ливов, являющихся гражданами третьих стран, получать статус репатрианта в Латвии.

В свою очередь с июля 2028 года планируется отменить закон "О репатриации" вовсе.

Перед окончательным принятием поправки еще должны пройти два парламентских чтения.

Закон о репатриации

Закон был принят в 1995 году, чтобы облегчить возможность для людей родом из Латвии вернуться на родину. Уже с 2010 году большинство заявок на репатриации подавали граждане России, Беларуси и Украины.

При этом с начала полномасштабного вторжения России в Украину количество заявок от россиян составляли 81% от всех просящих. Так, Латвия за 2022 год получила 430 запросов от граждан России. Однако только 220 из них смогли подтвердить статус репатрианта или члена семьи репатрианта.

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