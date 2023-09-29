В Латвии возбудили уже 40 дел в связи с поддержкой РФ

Начиная с 24 февраля 2022 года, Служба государственной безопасности Латвии возбудила 40 уголовных процессов, связанных с деятельностью по поддержке агрессивной внешней политики России. Еще четыре дела передала полиция страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

В рамках 20 из 44 процессов СГБ выявила лиц признаки публичного прославления и оправдания геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, а также разжигания национальной и этнической ненависти или вражды в отношении латышей и украинцев.

По фактам нарушения национальной и этнической ненависти или вражды было возбуждено девять уголовных дел. В одном случае СГБ помимо разжигания ненависти выявила и признаки нарушения режима санкций Европейского Союза.

Еще восемь уголовных процессов было возбуждено по фактам публичного прославления и оправдания геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

Один процесс начат в связи с сбором средств и другого имущества с целью передачи российским военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины. Два процесса начаты в связи с предполагаемыми действиями против Латвии и оказанием помощи иностранному государству в действиях против Латвии.

По факту оказания помощи иностранному государству в действиях против Латвии возбуждено два уголовных дела, в одном из которых в ходе расследования ГСУ изменило квалификацию преступления на более серьезную – руководство преступной организацией и участие в преступлениях, совершенных такой организацией.

Один процесс был нарушен по факту незаконного участия в войне против Украины на стороне России.

В 28 из этих 44 уголовных производств СГБ получила доказательства противоправной деятельности и направила материалы дела в прокуратуру, добиваясь привлечения подозреваемых к уголовной ответственности.

Кроме того, начаты три уголовных процесса по подозрению в шпионаже. В трех из них, возбужденных еще до вторжения России в Украину, СГБ получила необходимые доказательства шпионажа и направила материалы в прокуратуру. По двум из этих уголовных процессов вынесены приговоры о лишении свободы на 5 и 8 лет.

По одному процессу осужденный обжаловал приговор суда первой инстанции в виде пяти лет лишения свободы. Продолжается расследование в отношении предполагаемого поклонника "Антифашистов Прибалтики", арестованного 15 августа этого года по подозрению в шпионаже.

Борьба Латвии с российским влиянием

Латвия последовательно выражает свою антироссийскую позицию и борется с агентами РФ на территории своей страны. Так, в августе этого года сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали четырех граждан страны, подозреваемых в выполнении поручений по заданию ФСБ России.

А за несколько дней до этого СГБ задержала мужчину, который был поклонником группы "Антифашисты Прибалтики" - его подозревают в шпионаже в пользу России.

По данным СГБ, мужчина передавал информацию о стратегических объектах страны, таких как инфраструктура Рижского порта, аэропорт, нефтяные терминалы, полигон беспилотников, а также об личном составе и технике вооруженных сил союзных стран.

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