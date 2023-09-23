В Латвии планируют прекратить вещание СМИ на русском языке

"Латвийские общественные СМИ должны прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года. Это - один из пунктов Концепции национальной безопасности, которую в минувший вторник за закрытыми дверями поддержало новое правительство", - говорится в материале.

"Прошлый такой документ был одобрен в 2019 году. И теперь в 2022 году проведен новый анализ угроз государству. На основании этого разработан этот новый проект, который на этой неделе одобрил Кабинет министров", - заявил заместитель директора департамента отраслевой политики МВД Имант Закис.

По его словам, документ уже отправлен в Сейм Латвии и канцелярию президента. Его должны принять до 1 октября.

Латвия запретила въезд автомобилям на российских номерах

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию автомобили с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу машины с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

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