Латвия обязала покинуть страну 27 граждан РФ

Управление по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) выдало 27 гражданам России предписания о выезде из страны.

Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.

По его словам, в отношении этих граждан РФ физическое принудительное выдворение пока не применяли. Предписания выдали на основании поправок к Закону об иммиграции.

Министр также заявил, что около 500 граждан России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции, а также не подали никаких документов для получения вида на жительство в Латвии, покинули страну самостоятельно.

"Госпогранохрана обследовала задекларированные места жительства, в большинстве из них персоны не обнаружены", - заявил Козловскис.

Отметим, что с марта этого года те кто, хотят легально проживать в Латвии с российским паспортом, должны подать заявку на получение статуса постоянного жителя и - за редким исключением - подтвердить знание латышского языка, пригодного для повседневного использования, на языковом экзамене.