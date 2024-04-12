Латвия обязала покинуть страну 27 граждан РФ
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) выдало 27 гражданам России предписания о выезде из страны.
Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.
По его словам, в отношении этих граждан РФ физическое принудительное выдворение пока не применяли. Предписания выдали на основании поправок к Закону об иммиграции.
Министр также заявил, что около 500 граждан России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции, а также не подали никаких документов для получения вида на жительство в Латвии, покинули страну самостоятельно.
"Госпогранохрана обследовала задекларированные места жительства, в большинстве из них персоны не обнаружены", - заявил Козловскис.
Отметим, что с марта этого года те кто, хотят легально проживать в Латвии с российским паспортом, должны подать заявку на получение статуса постоянного жителя и - за редким исключением - подтвердить знание латышского языка, пригодного для повседневного использования, на языковом экзамене.
Ограничение на въезд россиян в Латвию
Ограничение на въезд для граждан РФ было введено в Латвии 9 сентября 2022 года. Согласно распоряжению правительства страны также ограничена выдача виз россиянам.
Кроме того, в январе этого года власти Латвии отправили около тысячи проживающим в стране россиянам письма с требованием в течение двух недель покинуть страну. Также они могут урегулировать свой статус пребывания в соответствии с действующими законами.
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