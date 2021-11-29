Латвія запросила у США постійну військову присутність для стримування Росії
Фото: Латвія запросила у США постійну військову присутність для стримування Росії (Getty Images)
Латвія закликала США до постійної військової присутності для стримування Російської Федерації. Країна планує зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми хотіли б мати постійну (військову - ред.) присутність США у нашій країні. А морська та протиповітряна оборона в основному зводиться до таких систем, як Patriot", - заявив міністр оборони Артіс Пабрікс.
Зазначається, що війська Альянсу вже відпрацьовували навички в латвійському лісі із замаскованою технікою та бойовими патронами. 1,5 військовослужбовців зупинили "атаку" на Ригу, зупинивши просування умовного супротивника до міста.
"Стримування має вирішальне значення", - заявив командувач бойової групи НАТО Джон Бенсон.