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Латвия запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами с 16 июля

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Со вторника, 16 июля, с 00:01 лицам с зарегистрированными в Беларуси автомобилями запрещен въезд в Европейский Союз через латвийско-белорусские и латвийско-российские пункты пропуска.

"Чтобы снизить риски обхода санкций, Европейский Союз в значительной степени привел санкции, введенные против Беларуси, в соответствие с санкциями, введенными против России, одобрив 8-й пакет санкций против Беларуси", - говорится в сообщении.

Таким образом, теперь запрещен импорт из Беларуси товаров, которые позволяют Беларуси диверсифицировать источники доходов и тем самым участвовать в российской агрессии против Украины. Среди прочего, это касается и легковых автомобилей. 

Поэтому в целях обеспечения выполнения санкций ЕС с 16 июля латвия запрещает въезд на территорию страны на транспортных средствах, зарегистрированных в Беларуси.

При этом отмечается, что запрет на въезд не распространяется на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими представительствами, в том числе делегациями, посольствами и миссиями во время поездок.

Санкции против Беларуси

Ранее Европейский совет принял решение расширить санкции против Беларуси в связи с ее поддержкой российской агрессии в Украине.

В ЕС пояснили, что данный шаг направлен на предотвращение обхода санкций, введенных против России, учитывая тесную экономическую интеграцию между двумя странами.

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