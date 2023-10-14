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Латвия запретила полеты на границе с Беларусью

Фото: Латвийские пограничники (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Агентство гражданской авиации Латвии решило ввести обширные ограничения воздушного пространства вблизи границы с Беларусью. Они начнут действовать с 16 октября и до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Ограничения вводятся с земли на высоте до 2895 метров.

Как объяснили в авиационном агентстве Латвии, ограничения необходимы для обеспечения беспрепятственного выполнения задач Национальных вооруженных сил, связанных с применением пилотируемой авиации и беспилотников в зоне латвийско-белорусской границы.

Беспилотным летательным аппаратам, не относящимся к Вооруженным силам Латвии, запрещено использовать воздушное пространство без получения разрешения на полет. 

Согласовать запуск летательного аппарата можно за день до запланированного полета, отправив запрос.

За несанкционированные и противоправные запуски беспилотников может применяться предупреждение или штраф: для физического лица - от 150 до 1000 евро, а для юридического - от 500 до 2500 евро.

Недавно Латвия закрыла один из пограничных переходов с Беларусью из-за нелегальной миграции.

Запрет на въезд авто с российскими номерами

13 сентября Эстония, Литва и Латвия заявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше, запретят въезд автомобилей с российскими номерами на территорию своих стран.

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