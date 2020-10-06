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Латвія вводить обов'язкову анкету для охочих відвідати країну

Латвія, Вівторок 06 жовтня 2020 16:59
Латвія вводить обов'язкову анкету для охочих відвідати країну
Фото: прапор Латвії (ukr.liepajniekiem.lv)
Автор: РБК-Україна

З 12 жовтня при в'їзді на територію Латвії в обов'язковому порядку треба буде заповнити анкету в електронному вигляді. Такий порядок закріплений у правилах уряду країни.

Про це повідомляє видання Delfi.

Електронна анкета буде доступна з будь-якого гаджета, її треба заповнити на спеціальній платформі covidpass.lv, яка буде запущена з 12 жовтня.

"Після заповнення е-бланка в'їжджає буде надано спеціальний QR-код, який потрібно буде показати прикордонникам. В іншому випадку в'їхати в Латвії буде не можна. Для тих, хто в'їде в Латвію до 11 жовтня, діє попередній режим, тобто треба заповнити анкету в паперовому вигляді", - йдеться в повідомленні.

Цю анкету потрібно заповнити не раніше, ніж за 48 годин до передбачуваного перетину кордону. Інформація, вказана в анкеті, автоматично буде передана контролювальним органам.

Нагадаємо, раніше уряд Латвії прийняв рішення знову ввести масочний режим для пасажирів у громадському транспорті. Міра почала діяти з 7 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що Латвія прийняла закон про заборону георгіївської стрічки.

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