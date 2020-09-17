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Латвія прийняла закон про заборону георгіївської стрічки

Рига, Четвер 17 вересня 2020 16:24
Латвія прийняла закон про заборону георгіївської стрічки
Фото: Сейм Латвії (Saeima Flickr)
Автор: РБК-Україна

Сейм Латвії в першому читанні прийняв закон про заборону георгіївської стрічки. Поправки передбачають заборону її використання на публічних заходах.

Про це пише delfi.lv.

Повідомляється, що георгіївська стрічка буде заборонена на розважальних, святкових заходах, а також на зборах, ходах і пікетах. Раніше голова комісії Сейму з прав людини та громадських справах Артусс Кайміньш заявляв, що Рига повинна прийняти це рішення з урахуванням експансії Росії в Україні та її тоталітарної ідеології щодо колишніх республік СРСР.

На сьогодні в Латвії заборонено використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік, а також символіки нацистської Німеччини.

Нагадаємо, Україна заборонила використання георгіївської стрічки у 2017 році. Публічна демонстрація, носіння георгіївської стрічки або її зображення тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 150 (від 850 до 2550 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської стрічки або предметів, що містять її зображення.

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