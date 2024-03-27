Латвия выгнала российского дипломата из-за провокаций со стороны посольства
Дипломата посольства РФ в Латвии внесли в список лиц, чье пребывание на территории страны является нежелательным.
Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Временного поверенного в делах России в Латвии Олега Зыкова вызвали в МИД. Ему выразили категорический протест латвийской стороны относительно неприемлемой и провокационной публичной коммуникации, которую проводит посольство РФ в течение длительного времени.
В МИД Латвии такой стиль коммуникации признали противоречащим Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.
Министерство отметило, что несмотря на неоднократные замечания, посольство РФ продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию институтов государственной власти Латвии и разжигание ненависти в латвийском обществе.
Подводя итоги, Кариньш внес в список персон нон грата российского дипломата, которому предписано покинуть Латвию не позднее 10 апреля.
Выдворение российских дипломатов
Недавно Австрия приняла решение выслать из страны двух российских дипломатов. Причиной тому стал скандал с экс-главой МИД страны.
Эстония на днях тоже решила объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. Причиной послужило вмешательство РФ во внутренние дела страны.
Также премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сказал, что из страны высланы десятки российских шпионов. Ими оказались "дипломаты РФ".
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