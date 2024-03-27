ua en ru
Ср, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Латвия выгнала российского дипломата из-за провокаций со стороны посольства

Латвия, Среда 27 марта 2024 20:33
UA EN RU
Латвия выгнала российского дипломата из-за провокаций со стороны посольства Архивное фото: министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Дипломата посольства РФ в Латвии внесли в список лиц, чье пребывание на территории страны является нежелательным.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Временного поверенного в делах России в Латвии Олега Зыкова вызвали в МИД. Ему выразили категорический протест латвийской стороны относительно неприемлемой и провокационной публичной коммуникации, которую проводит посольство РФ в течение длительного времени.

В МИД Латвии такой стиль коммуникации признали противоречащим Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

Министерство отметило, что несмотря на неоднократные замечания, посольство РФ продолжает некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию институтов государственной власти Латвии и разжигание ненависти в латвийском обществе.

Подводя итоги, Кариньш внес в список персон нон грата российского дипломата, которому предписано покинуть Латвию не позднее 10 апреля.

Выдворение российских дипломатов

Недавно Австрия приняла решение выслать из страны двух российских дипломатов. Причиной тому стал скандал с экс-главой МИД страны.

Эстония на днях тоже решила объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. Причиной послужило вмешательство РФ во внутренние дела страны.

Также премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сказал, что из страны высланы десятки российских шпионов. Ими оказались "дипломаты РФ".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Латвия
NEWS
Обстрел Харькова: россияне нанесли удар по жилым домам, есть жертва и много раненых
Обстрел Харькова: россияне нанесли удар по жилым домам, есть жертва и много раненых
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы